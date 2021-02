Redmi K40, K40 Pro i K40 Pro+ oficjalnie. Co tym razem przygotowało Xiaomi?

Wygląda na to, że mamy kolejne hity.

Redmia K40 zapowiada się na naprawdę dobrą serię. Smartfony są nie tylko wydajne, ale też dobrze wyposażone i zwyczajnie ładne. Przeszkadza mi tylko jedna rzecz... Ale najpierw zajrzyjmy do specyfikacji.

ceny:

Każda z wersji jest do siebie bliźniaczo podobna. Oprócz wymienionych podzespołów i funkcji na pokładzie znajdziemy także silnik linearny, podwójny czujnik światła (przedni i tylny) i Dolby Atmos odpowiadający za symulację dźwięku przestrzennego. Warto wspomnieć też o trybie portretowym, nocnym i rozbudowanych funkcjach fotograficznych.Warto wspomnieć, że według producenta smartfony otrzymały jeden z najdroższych prostych ekranów. Cechuje się jasnością 1300 nitów (nieco mniejszą niż w- 1500 nitów), obsługą HDR10+, kompensacją ruchu MEMC, pełną paletą DCI-P3 oraz energooszczędnością. Spodoba się grafikom oraz fotografom, ponieważ wiernie odtwarza barwy.

Redmi K40 Pro / Foto: Xiaomi

Smartfony różnią się jedynie kilkoma podzespołami, m.in. zastosowanymi procesorami (Snapdragon 870 w K40, Snapdragon 888 dla K40 Pro i K40 Pro+), aparatami głównymi (kolejno 48 MP, 64 MP i 108 MP) oraz wersjami pamięciowymi.Wydaje się, że seria Redmi K40 to telefony wszystkomające. Moim zdaniem zdecydowanie, przynajmniej w najdroższym modelu. Z drugiej strony - wtedy K40 Pro zbliżyłby się niebezpiecznie do Mi 11, a jakoś trzeba zróżnicować portfolio.Mimo wszystko modele linii Redmi K40 wydają się bardzo dobrze opracowane. Xiaomi wpakowało do nich naprawdę dużo, ale uczciwie wyceniło poszczególne wersje. Ciekaw jestem, ile będą kosztować w Polsce.