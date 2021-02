HyperX w rękach HP. Kingston sprzedaje biznes akcesoriów dla graczy za sporą sumę

HP Inc. z potężnym zastrzykiem gamingowych akcesoriów

Jak na razie na stronie HyperX nie ma zmian, nawet wciąż na dole znajduje się informacja o koncernie Kingston / foto. Instalki.pl

HyperX kolejną gamingową marką HP po linii Omen

Akcesoria dla Nintendo Switch, czyli zupełnie nowy dział dla HP Inc. / foto. HyperX

Kingston to od dawna już nie tylko pamięci RAM czy karty i nośniki SSD. Firma od wielu lat rozwija też swoją gamingową submarkę HyperX, która jest bardzo popularna i lubiana szczególnie w dziedzinie słuchawek dla graczy. Jednak to byłby już koniec historii HyperX pod skrzydłami swoich twórców z Kingston, bo ten dział przejmuje inne również amerykańska firma IT.Poza słuchawkami, w barwach HyperX możemy znaleźć także myszki, klawiatury, podkładki, mikrofony czy inne akcesoria dla graczy komputerowych oraz konsolowych. Oczywiście logo znajdowało się też na dedykowanych graczom pamięciach. Choć ten ostatni segment jednak nie jest obiektem umowy pomiędzy HP Inc. (do niedawna znany jako Hewlett-Packard Company), a Kingston Technology Company, Inc.Jak można wyczytać w oficjalnym oświadczeniu - "Zgodnie z warunkami umowy HP zapłaci 425 mln USD, po uwzględnieniu zwyczajowego kapitału obrotowego i innych korekt, w celu nabycia gamingowego portfolio urządzeń peryferyjnych HyperX. Firma Kingston zachowa produkty DRAM, flash i SSD dla graczy i entuzjastów." Kwota jest w takim razie bardzo duża dla typowego Kowalskiego, ale bywają i znacznie większe przejęcia w tej branży. 425 milionów dolarów, to około 1,57 miliarda złotych. To jednak wciąż znacznie mniej niż np. ostatnieza 1,2 miliarda dolarów.HP ma już swoją linię gamingową Omen, w której znajdziemy nie tylko gotowe komputery stacjonarne i laptopy, ale też akcesoria. Jednak w dziale dodatków do komputerów czy konsol (Xbox, PlayStation, Nintendo Switch) i smartfonów, to właśnie HyperX jest bardziej rozpoznawalny niż Omen, więc nowa marka będzie świetnym nabytkiem dla chcącego się rozwijać także pod kątem gamingu HP. Ciekawe, czy HP ma teraz w planach wydawanie wszystkich akcesoriów jako HyperX, a komputery czy monitory pozostawi w linii Omen. A może będzie brnąć w dwie równorzędne linie lub z czasem wygasi Omena? Tego na razie nie wiemy, ale przynajmniej chwilowo nic nie powinno się zmienić. Innym pytaniem jest to, jak teraz nazywać się będzie linia nośników i RAM Kingstona, która obecnie nosi znaczek HyperX.Jak powiedział Enrique Lores prezes i dyrektor generalny HP Inc. - "HyperX jest liderem w dziedzinie urządzeń peryferyjnych, którego technologii ufają gracze na całym świecie. Cieszymy się, że możemy powitać ich wyjątkowy zespół w rodzinie HP. Kontynuujemy rozwój naszej pozycji lidera w systemach osobistych, unowocześniając środowiska obliczeniowe i rozszerzając je o wartościowe powiązane segmenty. Widzimy znaczące możliwości na dużym i rozwijającym się rynku urządzeń peryferyjnych, a dodanie HyperX do naszego portfolio stworzy nowe źródła innowacji i wzrostu dla naszej firmy."Źródło: Kingston / własne / Foto tytułowe: Instalki.pl