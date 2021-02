Mi 11 już w Polsce. Xiaomi zachęca do zakupu genialną ofertą przedsprzedażową

Tegoroczny flagowiec Xiaomi bez tajemnic.



Na początku lutego Xiaomi podczas specjalnej konferencji online zaprezentowało globalną wersję smartfonu Mi 11. Teraz przyszedł czas na polską premierę i to, co z pewnością interesuje fanów marki najbardziej, czyli cena. Nie jest ona najniższa, ale na szczęście producent nadrabia genialnymi wręcz bonusami w przedsprzedaży o wartości nawet 1299 zł.



Chiński producent elektroniki użytkowej ogłosił też dziś, że rozpoczął współpracę z tenisistką Igą Świątek, która została ambasadorką Xiaomi.



Na początku lutego Xiaomi podczas specjalnej konferencji online zaprezentowało globalną wersję smartfonu. Teraz przyszedł czas nai to, co z pewnością interesuje fanów marki najbardziej, czyli cena. Nie jest ona najniższa, ale na szczęście producent nadrabia genialnymi wręcz bonusami w przedsprzedaży o wartości nawet 1299 zł.Chiński producent elektroniki użytkowej ogłosił też dziś, że rozpoczął współpracę z, która została ambasadorką Xiaomi.

Foto: instalki.pl



Xiaomi Mi 11 - specyfikacja bez kompromisów

Zanim przejdziemy do cen i przedsprzedaży, warto przypomnieć możliwości flagowego smartfona. Producent postawił na ekran wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości WQHD 3200 x 1440 pikseli. Panel Xiaomi Mi 11 obsługuje odświeżanie obrazu 120 Hz i dotyku 480 Hz. Warto też wspomnieć, że został zakrzywiony nie tylko po bokach, ale także z góry i z dołu. Pokryto go szkłem Gorilla Glass Victus.







Foto. Xiaomi

1500 nitów, co jest wynikiem zastosowania nowego materiału emiutującego światło o nazwie E4. Ciekawostką jest czytnik - w ekranie zatopiono sensor biometryczny, który może jednocześnie pełnić funkcję czujnika tętna.



Snapdragon 888 chłodzonym cieczą i wykonanym w procesie 5 nm, dzięki czemu jest bardziej energooszczędny oraz wydziela mniej ciepła. Za grafikę odpowiada układ Adreno 660 (35% wydajniejszy od poprzednika). Obsługuje sieć 5G, jednak nie potrzebuje dodatkowego modemu jak poprzednie modele - został z nim zintegrowany.



Foto: Xiaomi



W środku znajdziemy w zależności od wariantu od 8 do 12 GB pamięci LPDDR5 3200 MHz oraz od 128 GB do 256 GB pamięci UFS 3.1, oczywiście nierozszerzalnej.





Foto: Xiaomi

Urządzenie napędzane jest procesoremchłodzonym cieczą i wykonanym w procesie 5 nm, dzięki czemu jest bardziej energooszczędny oraz wydziela mniej ciepła. Za grafikę odpowiada układ Adreno 660 (35% wydajniejszy od poprzednika). Obsługuje sieć 5G, jednak nie potrzebuje dodatkowego modemu jak poprzednie modele - został z nim zintegrowany.W środku znajdziemy w zależności od wariantu od 8 do 12 GB pamięci LPDDR5 3200 MHz oraz od 128 GB do 256 GB pamięci UFS 3.1, oczywiście nierozszerzalnej. Xiaomi Mi 11 spodoba się tym, którzy narzekają na widoczność smartfonów w pełnym słońcu. Najnowszy flagowiec wyciąga aż, co jest wynikiem zastosowania nowego materiału emiutującego światło o nazwie E4. Ciekawostką jest czytnik - w ekranie zatopiono sensor biometryczny, który może jednocześnie pełnić



Smartfon wyposażono w zaawansowany sensor foto:



główny 108 MP z przysłoną f/1,85 i optyczną stabilizacją obrazu,



ultraszerokokątny 13 MP z przysłoną f/2,4 i polu widzenia 123 stopni,



makro 5 MP z przybliżeniem i minimalną odległością ostrzenia 3-10 cm



selfie 20 MP z przysłoną f/2,4. Foto: Xiaomi



Xiaomi Mi 11 może pochwalić się głośnikami stereo strojonymi przez Harmana Kadrona, co powinno pozytywnie odbić się na oferowanej jakości dźwięku. Potwierdzają to certyfikaty Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless.



Producent zaimplementował także linearny silnik wibracyjny, W-Fi 6, NFC oraz diodę podczerwieni do sterowania innymi urządzeniami. Xiaomi Mi 11 zasilany jest ogniwem litowo-ploimerowym o pojemności 4600 mAh. Można go naładować przewodowo z maksymalną mocą 55 W (w 45 minut) oraz 50 W bezprzewodowo. Jest to obecnie najszybsze rozwiązanie tego typu i potrafi uzupełnić pojemność akumulatora do pełna w 53 minuty. Nie zapomniano o ładowaniu zwrotnym 10 W realizowanym bezprzewodowo.



W pudełku ze smartfonem, wbrew wcześniejszym doniesieniom, znajdziemy ładowarkę i to o mocy 55W. Dodatkowo, producent dorzuci również transparentny pokrowiec oraz folię ochronną na ekran.





Foto: Xiaomi



Mieliśmy już okazję testować Mi 11 i pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Więcej dowiecie się z artykułu:



Xiaomi Mi 11 - polskie ceny i dostępność

Za podstawowy model Mi 11 8/128 GB w Polsce zapłacimy 3499 zł. Droższy wariant (8/256 GB) wyceniono na 3699 zł.



Producent zaimplementował także linearny silnik wibracyjny, W-Fi 6, NFC oraz diodę podczerwieni do sterowania innymi urządzeniami. Xiaomi Mi 11 zasilany jest ogniwem litowo-ploimerowym o pojemności. Można go naładować przewodowo z maksymalną mocą 55 W (w 45 minut) oraz 50 W bezprzewodowo. Jest to obecnie najszybsze rozwiązanie tego typu i potrafi uzupełnić pojemność akumulatora do pełna w 53 minuty. Nie zapomniano o ładowaniu zwrotnym 10 W realizowanym bezprzewodowo.W pudełku ze smartfonem, wbrew wcześniejszym doniesieniom,. Dodatkowo, producent dorzuci również transparentny pokrowiec oraz folię ochronną na ekran.Mieliśmy już okazję testować Mi 11 i pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Więcej dowiecie się z artykułu: Miałem Xiaomi Mi 11 w ręku. Jest sztos!

Xiaomi Mi 11 będzie dostępny w salonach Mi Store i na stronach (www.mi-home.pl, www.mi-store.pl i www.mimarkt.pl), w sieciach sprzedaży detalicznej (Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD X-kom) oraz u operatorów telekomunikacyjnych (Orange, Play, T-Mobile).



Dla kupujących Mi 11 w przedsprzedaży, która rusza już 25 lutego o godzinie 19:00, Xiaomi przygotowało sporą niespodziankę. Do każdego smartfonu można w prezencie dostać jeden z wybranych dodatków wartych nawet 1299 PLN:



- autonomiczny odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Pro,

- oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H,

- elektryczną hulajnogę Mi Electric Scooter Essential,

- voucher o wartości 1000 złotych do wykorzystania na zakupy w Xiaomi



Darmowe urządzenia i voucher to nie koniec atrakcji dla użytkowników Xiaomi. Mi 11 jest sprzedawany z dodatkową gwarancją na wyświetlacz. Jeśli w ciągu roku od kupna smartfonu stłucze nam się ekran, będzie można go raz wymienić za darmo.