OPPO na chińskim MWC. Przyszłość ładowania, 5G do domu i smartfon-kameleon.

OPPO idzie z duchem czasu.





Ładowanie szybkie oraz na odległość

Foto: OPPO

Smartfony OPPO zapewniły firmie miejsce w pierwszej piątce udziałów w globalnym rynku smartfonów. Nie jest to jednak jedyna dziedzina w której działa OPPO, co dobitnie pokazuje stoisko firmy na MWC w Szanghaju.OPPO wie, jak istotna jest dziś kwestia zasilania urządzeń. Dlatego firma stworzyła ładowarkę o mocy aż 125 W, która potrafi naładować ogniwo 4000 mAh w 20 minut. Taki czas wystarczy, żeby naładować telefon od zera do pełna przed samym wyjściem do pracy. Marka zaprezentowała także rozwiązanie AirVOOC, które jest w stanie przesłać bezprzewodowo 65 W mocy.Ciekawostką jest technologia OPPO Wireless Air Charging. Zwykła indukcja działa maksymalnie na odległość kilku milimetrów, natomiast Wireless Air Charging ma znacznie większy zasięg. Według OPPO działa nawet 10 centymetrów od maty, co w zasadzie pozwala na używanie smartfona w czasie ładowania. W ten sposób pozbyto się największej wady indukcji.