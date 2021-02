PlayStation 5: problemy z dostępnością potrwają do 2022 roku

Na zakup PlayStation 5 jeszcze sobie poczekamy

Źródło: instalki.pl

Sony nie nadąża z produkcją, a do tego dochodzą problemy z pozyskaniem niezbędnych podzespołów. Szef marki PlayStation przekazał właśnie dosyć niepokojące wieści, zgodnie z którymi. Innymi słowy – raczej nie nastawiajcie się na zdobycie konsoli na Gwiazdkę.Jim Ryan stwierdził, iż każdy nadchodzący miesiąc to coraz większa szansa na zakup konsoli.Zapewnienia spółki nie mają więc większego pokrycia, więc należy podchodzić do nich z odpowiednim dystansem.Wiele firm analitycznych podchodzi do tematu jeszcze bardziej pesymistycznie i zakłada, iż rynek hardware’owy zacznie wracać do normalności dopiero za około cztery kwartały. Mowa tu jednak nie tylko o PlayStation 5, ale także sprzętach Microsoftu oraz kartach graficznych od NVIDII, jak i AMD.Trudno więc tak naprawdę przewidzieć, co czeka producentów i konsumentów w nadchodzących miesiącach. Być może sytuacja faktycznie się poprawi, a być może otrzymamy na tacy kolejny kryzys i niedobory.Źródło: GQ Tom’s Hardware / Foto. instalki.pl