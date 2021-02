ASUS ZenBook Flip 13. Konwertowalny laptop ze świetnym OLED i Intel Core 11 gen

Ekran OLED w kompaktowym konwertowalnym ASUSie

Różne ustawienia ekranu w konwertowalnym ekranie ASUS ZenBook Flip / foto. ASUS

Niezłe parametry z Intel Core i5 oraz i7 i szybkim ładowaniem

ASUS ZenBook Flip ma także kamerkę zgodną z Windows Hello / foto. ASUS

Coraz częściej niewielkie i cienkie laptopy są stworzone jako konwertowalne jednostki. Sam jestem wielkim fanem takiego rozwiązania, bo oferuje wygodę przy przenoszeniu i może zaoferować nowe możliwości z dodatkiem ekranu dotykowego także w trybie tabletu czy namiotu, a nawet swoistego "tabletu na podwyższeniu", kiedy główną część urządzenia opieramy pionowo na kolanach, a od góry lekko przytrzymujemy za ekran dla równowagi.Najnowszym przedstawicielem tego segmentu dostępnym do kupienia w Polsce jest laptop ASUS ZenBook Flip 13 o nazwie kodowej UX363. To naprawdę kompaktowe urządzenie o grubości poniżej 1,5 cm (dokładnie 13,9 mm) i wadze 1,3 kg. Jako konwertowalny laptop ma zawias umożliwiający obrót ekranu o 360 stopni, więc poza trybem zwykłego notebooka może oferować różne inne ustawienia matrycy. Standardowo po przekroczeniu około 180 stopni, dane z klawiatury są odcinane, aby nie wychwytywać przypadkowych kliknięć.Ekran laptopa, to bardzo mocny punkt urządzenia. Matryca full HD OLED o przekątnej 13 cali i wąskich ramkach (poniżej 4 mm) została wykonana w technologii OLED. Zapewnia czas reakcji 0,2 ms, 100 proc. pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i zgodność z DisplayHDR 500 True Black, a jej kontrast wynosi 1000000:1. Ponadto może pochwalić się certyfikacją odwzorowania kolorów Pantone Validated czy z uwagi na przyjazne dla oczy właściwości (niska emisja niebieskiej składowej światła czy brak efektu migotania) TUV Rheinland. Oczywiście jest dotykowa, ale obsługuje nawet rysik ASUS Pen.Parametry związane z wydajnością też są bardzo dobre. ASUS w ZenBooku Flip 13 UX363 zastosował procesory Intel Core 11 generacji. Zarówno Intel Core i5 jak i Intel Core i7 mogą pochwalić się wydajnymi jak na zintegrowane rozwiązanie grafikami Intel Iris Xe. Bateria o pojemności 67 Wh wystarczy maksymalnie nawet na 14 godzin, a szybkie ładowanie do 60 proc. (zasilacz o mocy 65 W w zestawie) trwa 49 minut. Oczywiście jak to na nowsze komputery przenośne przystało, zasilanie odbywa się przez port USB-C zgodny z USB Power Delivery.Ceny zaczynają się od 5499 złotych dla wariantów z i5, a od 6999 złotych dla edycji z i7. Przykładowo oficjalna cena z Intel Core i7-1165G7, 1 TB SSD i 16 GB RAM wynosi 7099 złotych. Laptopy ASUS ZenBook Flip 13 UX363 można już zamawiać w Polskich sklepach.Źródło i foto: ASUS