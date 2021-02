Oppo pokazało, że też potrafi ładować smartfon na odległość

Technologia Wireless Air Charging.





Oppo też chce ładować smartfona w pełni bezprzewodowo





At #MWC21 this year we're showcasing the next evolution in charging



Presenting Wireless Air Charging - no cable, no charging stand, just freedom to move! #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/ZCodQvT9Gm — OPPO (@oppo) February 23, 2021

Najwyraźniej Xiaomi nie jest jedyną firmą, która pracuje nad bezprzewodowym ładowaniem smartfonów z dala od jakiejkolwiek ładowarki. Chińska firma Oppo zaprezentowała alternatywę dla Xiaomi Mi Air Charge – pod postacią własnej technologii Wireless Air Charging. Podczas prezentacji, Chińczycy pokazali koncept rolowanego smartfona oraz rozwiązanie, któreWedług Oppo, technologia Wireless Air Chargning wykorzystuje rezonans magnetyczny do. Całość uruchamia się wtedy, kiedy smartfon znajduje się w odległości 10 centymetrów od stosownej ładowarki. To może nie brzmieć tak imponująco, jak w przypadku Xiaomi oraz fal milimetrowych RF, jednak im więcej konkurencji w rozwoju podobnych pomysłów – tym oczywiście lepiej.Warto pamiętać, że ładowanie urządzeń przy wykorzystaniu rezonansu oraz fal milimetrowych– grupa AirFuel Alliance forsuje tego typu standardy od prawie dekady. Dopiero teraz pojawiły się one na szerszą skalę wśród firm produkujących urządzenia przeznaczone na rynek konsumencki. Na ten moment wszyscy utknęliśmy jednak z bezprzewodowym ładowaniem przy wykorzystaniu technologii Qi – która również ma swoje ograniczenia.Oppo nie podzieliło się większą ilością informacji związanych z tym, kiedy dokładnie będziemy mogli spodziewać się oficjalnej premiery nowej technologii ładowania oraz czy finalnie faktycznie pojawi się ona na rynku. Chińczycy poinformowali jednak o swoich nowych współpracach w zakresie(również znajdującej się w sprzętach OnePlus i Realme). Firmy, które będą współpracowały z Oppo to między innymi Anker czy Volkswagen.Jest więc spora szansa na to, że w niedalekiej przyszłości wsparcie dla bardzo szybkiego ładowania trafi także do wybranych samochodów.Na ładowanie przy pomocy „powietrza”Źródło: Engadget / fot. Oppo