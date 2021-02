LG otwiera webOS Smart TV. System trafi na telewizory innych producentów

Funkcje w systemie webOS od LG

Popularne serwisy streamingowe na webOS

Producenci telewizorów licencjonujący webOS

O wyborze nowego telewizora często decyduje nie tylko jakość obrazu i cena, ale i intuicyjność i szybkość działania systemu operacyjnego. LG Electronics poinformowało o udostępnieniu popularnego systemuinnym producentom telewizorów. Tym samym zmienia ona status quo w branży znanej z zamkniętych systemów operacyjnych.System webOS charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem, którzy doceniają sami użytkownicy. Firmy korzystające z licencji webOS TV otrzymają znany i wysoko ceniony projekt UX wraz z bogatym zestawem funkcji, takich jak: sterowanie i wyszukiwanie głosowe, zintegrowane algorytmy sztucznej inteligencji czy łatwe podłączanie urządzeń.Dzięki LG webOS TV producenci będą mieli dostęp do różnorodnych treści. Między innymi do aplikacji pozwalających na korzystanie z ogólnoświatowych serwisów streamingowych: Netflix , YouTube, Amazon Prime Video czy serwis sportowy DAZN, a także do usługi Kanały LG. Kompatybilne telewizory posiadają również dedykowany pilot Magic Motion.Do programu licencjonowania systemu webOS przyłączyło się już ponad dwudziestu producentów telewizorów, między innymi marki RCA, Ayonz i Konka. Przewiduje się, że w przyszłości liczba partnerów jeszcze wzrośnie. Ekosystem webOS wspierany jest przez firmy technologiczne, np.: Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA i Universal Electronics.Źródło: LG