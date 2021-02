Nadchodzi PlayStation VR 2. Pojawiły się oficjalne informacje

PlayStation VR 2 oficjalnie ogłoszony

Źródło: instalki.pl

Od debiutu pierwszej wersji PlayStation VR minęły już ponad cztery lata. Headset ten nie jest więc najmłodszy i od dłuższego czasu mówi się o jego nowej odsłonie. Do tej pory mieliśmy jednak do czynienia wyłącznie z przeciekami oraz składanymi wnioskami patentowymi. Sony w końcu oficjalnie potwierdziło, iż wkrótce możemy spodziewać się nowego zestawu wykorzystującego technologię wirtualnej rzeczywistości.Na razie nie zdradzono zbyt wiele. Podano dosyć ogólne informacje, które brzmią raczej jak marketingowy teaser, aniżeli konkretna zapowiedź. Okej, ale przejdźmy do konkretów. PlayStation VR 2 (nazwa jest robocza – producent jeszcze oficjalnie jej nie ogłosił) obsługiwany będzie przez konsolę PlayStation 5 i ma zapewnićPoprawione zostanie „wszystko” – począwszy od rozdzielczości, pola widzenia, dokładność śledzenia ruchów oraz intuicyjność wprowadzania danych. Gogle podłączymy do urządzenia za pomocą jednego przewodu (niestety), co ma zagwarantować prostą konfigurację i ogólne wrażenia z użytkowania. Sony wymienia także aspekt estetyczny.Co ciekawe, PS VR2 ma zawieraćoraz być „równie ergonomicznym akcesorium”. Na szczegóły przyjdzie nam jednak nieco poczekać. Producent zaznacza, że debiut headsetu nie nastąpi w 2021 roku. Część deweloperów jednak już teraz pracuje nad kreatywnymi projektami mającymi pozwolić na wykorzystanie potencjału w stu procentach.Osoby zainteresowane wirtualną rzeczywistością mają więc na co czekać.Źródło: Sony / Foto. instalki.pl