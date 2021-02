PlayStation 5 towarem jeszcze bardziej luksusowym. Złoto, skóra aligatora i karbon

Ekskluzywna elektronika dla prawdziwych bogaczy

Caviar Sony PlayStation 5 Carbon, czyli najtańsza z bardzo drogich konsol / foto. Caviar

PlayStation 5 niczym samochód sportowy albo groźny aligator

Caviar Sony PlayStation 5 Alligator - nieco egzotyki w obudowie / foto. Caviar

Złote Sony PlayStation 5 od Caviara w cenie niezłego apartamentu

Caviar Sony PlayStation 5 Golden Rock - konsola niby złota, ale gamepady "tylko" ze skórą krokodyla / foto. Caviar



Sytuacja z kartami graficznymi jak i konsolami Sony PlayStation 5 nie jest różowa. Wysokie ceny, słaba dostępność. Pośrednicy i scalperzy chcą też na nich zarobić jak najwięcej. Istnieje sposób, aby nawet taki obrót spraw wydał się dla konsumentów istną okazją. PS5 może w specjalnej edycji kosztować nawet grube tysiące dolarów. Jak się domyślacie, wcale nie chodzi o zwyczajne konsole Sony.Wcześniej swojezapowiedziało brytyjskie Truly Exquisite. Obecnie ponowny ruch poczynił rosyjski Caviar. Firma może być wam już znana chociażby ze, w których użyła między innymi marmuru i różowego złota. Seria miała nawiązywać do monumentalnych budowli takich jak Partenon, Hagia Sophia czy katedra świętego Bazylego. Przy PlayStation 5 nie pokuszono się o tak finezyjne powiązania wzornictwa, ale też jest stylowo i bardzo drogo.Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, że wszystkie sprzęty Caviar czy także wspominanego Truly Exquisite, to tylko modyfikacje obudowy. Specyfikacja jest identyczna jak w regularnych sprzętach zamawianych prosto od producenta czy w normalnych sklepach. Firmy wykupują pewne partie elektroniki i zajmują się wyłącznie modyfikacjami wizualnymi. Pokrywają obudowy drogimi materiałami lub wręcz wykonują od podstaw pewne kompletne elementy z ekskluzywnych surowców. Oczywiście w razie reklamacji sprzęt trzeba oddawać do firmy moderskiej, a nie Sony czy innego producenta podstawowego sprzętu elektronicznego. Z drugiej strony reklamowanie marmurowego telefonu albo złotej konsoli już samo w sobie wydaje się abstrakcyjne, a dostajemy tylko rok takiej ochrony.Najtańsza z zestawienia jest wersja z obudową wykonaną z karbonu. Tak, chodzi o włókno powszechnie wykorzystywane np. w drogich samochodach sportowych. Według opisu na stronie firmy, Sony PlayStation 5 Carbon ma odznaczać się brutalną (choć bardziej pasowałoby słowo "agresywną") stylistyką. W rogu na samej górze widać małą złotą koronę będącą logo firmy, a po drugiej stronie na dole również złoty napis Caviar. Para gamepadów także została pokryta karbonem. Limitowana do 99 sztuk edycja kosztuje tylko 5830 dolarów (około 21630 złotych). Specjalnie nie użyłem wyrażenia "tylko", w stosunku do ceny, bo ta porównując z kolejnymi propozycjami, jest naprawdę niska.Poziom wyżej znajduje się Sony PlayStation 5 Alligator. Jak nie trudno zgadnąć, podstawą jest prawdziwa czarna skóra aligatora, a drobne elementy zostały pokryte złotem. Kolejny raz można dostrzec dwa złote elementy logo i materiał przewodni (skóra aligatora) także na kontrolerach. Jeśli 5830 dolarów, już był dla was ogromem, to co powiecie na 8140 dolarów (około 30200 złotych)? Za tyle pieniędzy można już kupić podstawowy bardzo tani nowy samochód. Tak jak w przypadku karbonowej edycji, producent przewiduje 99 egzemplarzy.Nastał czas na króla całej stawki. Sony PlayStation 5 Golden Rock, który ma do zaoferowania jeszcze więcej niż poprzednicy. Caviar nie poprzestał tylko na użyciu złota, ale zaprojektował niestandardowy kształt obudowy, a konkretnie paneli bocznych. Przypominają załamania kamieni szlachetnych (choć nieregularnie ułożone) czy bardzo mocno powiększone modele grafiki 3D z ich licznymi polygonami (te teoretycznie powinny być wyłącznie trójkątne, ale na obudowie znalazłem też kilka czworoboków). Producent chwali się, że zużył aż 4,5 kilograma złota na każdą sztukę! Poprzednio mogliśmy spostrzec logotypy korony i z nawą firmy, złota edycja ma tylko napisy Caviar po obu stronach na dole.Inną zmianą założenia jest też całkowita rezygnacja z głównego surowca na pokrycie gamepadów. Zamiast złota znajdziemy na nich czarną skórę krokodyla. Można by to uznać za minus, ale złoto byłoby o wiele cięższe, więc w przypadku trzymania kontrolerów, ma to ogromne znaczenie dla wygody. Kto chciałby wydawać tak astronomiczne pieniądze tylko po to, aby grać pięć minut, a później mieć bóle rąk od ciężaru? Tylko 9 szczęśliwców będzie mogło kupić PS5 w tej edycji. Ciekawe, jak szybko egzemplarze się rozejdą. Ale sądząc po cenie, 9 sztuk wystarczy. W końcu mało kto będzie chciał wydać 499 tysięcy dolarów (1,85 miliona złotych) za Sony PlayStation 5, nawet złote. Na pocieszenie można dodać, że dostawa wszystkich wersji jest darmowa. Nie musicie wydawać zupełnie nic na kuriera!Źródło i foto: Caviar