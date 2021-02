Premiera Motorola moto e7 power w Polsce. Cena jest niziutka

Motorola Moto E7 Power - specyfikacja

Wcale nie tak dawno testowaliśmy dla Was smartfon Moto G9 Power , by chwilę później poinformować o zapowiedzi modeli Moto G10 oraz Moto G30 . Jeśli nazewnictwo smartfonów Motorola wprawia Was w lekkie zakłopotanie, to musicie wiedzieć, że dziś polski oddział znanej firmy ogłosił premierę urządzenia o nazwie... Moto E7 Power. To naprawdę tani sprzęt z pojemną baterią.Motorola Moto E7 Power to sprzęt wyposażony w 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 720x1700 pikseli. O jego wydajność dba układ MediaTek Helio G25 oraz 2 lub 3 GB pamięci RAM. Użytkownicy mogą przechowywać swoje pliki na 32/64 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło gniazda na kartę pamięci o wartości do 1 TB. Co istotne, do Europy trafi wyłącznie wariant 3/64.