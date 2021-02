Huawei Mate X2 odbiera mowę. Są dwa powody

Huawei Mate X2 - składany smartfon o dwóch obliczach

50 Mpix f/1.9 z OIS

16 Mpix f/2.2 (szerokokątny)

12 Mpix f/2.4 z OIS (teleobiektyw)

8 Mpix f/4.4 z OIS (teleobiektyw peryskopowy)

Huawei Mate X2 oficjalnie zaprezentowany. Chiński producent jest wyjątkowo konsekwentny i wierzy, że tworzenie składanych smartfonów ma sens. Mate X2 to trzeci już tego rodzaju sprzęt w portfolio marki i - prawdopodobnie - najlepszy. Huawei Mate X2 składa się do środka i poza dużym wyświetlaczem wewnętrznym oferuje użytkownikowi mniejszy ekran zewnętrzny.Składany do wewnątrz ekran Huawei Mate X2 to 8-calowy panel o rozdzielczości 2480x2200 pikseli - niemalże kwadratowy. Wykonano go w technologii OLED i wyposażono w matrycę o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. Mniejszy z ekranów to 6,45-calowy wyświetlacz OLED o odświeżaniu 90 Hz i rozdzielczości 1160x2700 pikseli. Czytnik linii papilarnych nie znajduje się pod żadnym z ekranów, a na bocznej krawędzi obudowy. Smartfon wygląda na materiałach jak milion dolarów i jeśli na żywo robi tak samo dobre wrażenie... cóż, zobaczymy, gdy dostaniemy go w swoje ręce.Konstrukcja Huawei Mate X2 przynosi innowacje w zakresie budowy zawiasu, który umożliwia rozłożenie ekranu wewnętrznego. Zawias zamknięty jest w specjalnej konstrukcji z wgłębieniem przypominającym kroplę wody. Pozwala ona na złożenie smartfona z praktycznie mikroskopijną szczeliną pomiędzy ruchomymi elementami, a gdy urządzenie jest rozłożone, technologia ta minimalizuje zagniecenia na zewnętrznym ekranie. Specjalna konstrukcja zapobiegać ma przedostawaniu się kurzu i brudu do wnętrza urządzenia oraz chronić przed potencjalnymi uszkodzeniami ekranu.O wydajność tego imponująco prezentującego się smartfonu dba układ HiSilicon Kirin 9000 5G i 8 GB pamięci RAM. W zależności od wersji, użytkownik na dane otrzyma 256 lub 512 GB pamięci. Tą można rozszerzyć za pośrednictwem autorskich kart Huawei w standardzie NM. Kupuje je ktoś w ogóle?Na miłośników fotografii czeka zestaw czterech aparatów głównych:Z przedniej kamerki da się skorzystać tylko w trybie spoglądania na wyświetlacz zewnętrzny.Urządzenie zasilane baterią o pojemności 4500 mAh wspiera technologię szybkiego ładowania z mocą 55 W. Nie zabrakło modułów łączności Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac, NFC i obsługi dwóch kart SIM. Uwagę zwraca masa Huawei Mate X2, która wynosi 295 gramów - całkiem niedużo jak na tego typu sprzęt.