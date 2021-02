Nadchodzą słuchawki Apple AirPods 3. Poznaliśmy ich możliwy wygląd

Co się zmieni?





Do sieci przedostały się nowe obrazy, które rzekomo mają przedstawiać. Materiały udostępnione przez 42audio pokazują zarówno same słuchawki, jak i etui do ładowania, które będzie dołączane przez amerykańskiego producenta. Nowe obrazy są zgodne z informacjami na temat AirPods 3, które do tej pory pojawiały się w internecie. Czego więc dokładnie możemy się spodziewać?Apple AirPods 3 będą bazowały na projekcie, który pierwotnie pojawił się w droższym modelu AirPods Pro. Tym samym użytkownicy będą mogli skorzystać z– dokładnie tego samego, które dostępne jest we wspomnianym modelu z dopiskiem „Pro”. Samo etui ma różnić się od poprzedniej generacji słuchawek. W tym przypadku amerykańska firma miałaby postawić na nieco. Mała dioda LED wskazująca poziom naładowania słuchawek miałaby pojawić się na przedniej obudowie akcesorium.fot. 52audioApple AirPods 3 generacji mają zapewnić do 5 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Nie wiadomo więc czy amerykańska firma będzie w stanie poprawić żywotność baterii – a to przecież najważniejszy czynnik, na który patrzy największa liczba potencjalnych klientów. Co ciekawe, w AirPods 3 miałaby pojawić się obsługa dźwięku przestrzennego.Według popularnego analityka Ming-Chi Kuo oraz Marka Gurmana z serwisu Bloomberg, premiera słuchawek Apple AirPods 3 miałaby się odbyć. Jest także wielce prawdopodobne, że w przypadku nowych słuchawek, Apple zdecyduje się na „cichą” premierą i wprowadzi je na rynek bez organizowania konkretnego wydarzenia.Niestety obecnieŹródło: 52audio / fot. Filipe Alves - Unsplash