Okulary AR Samsunga pojawiły się na wideo. Ten koncept wygląda bardzo ambitnie

Firma może mieć asa w rękawie.





Samsung pracuje nad własnym zestawem AR?





Światto miejsce, które w najbliższych latach może stać się przyszłością urządzeń mobilnych – obecnie każda większa firma technologiczna chce znaleźć w nim trochę miejsca dla siebie. Do sieci przedostały się materiały wideo, które pokazują, jak może wyglądać pomysł Samsunga na rozszerzoną rzeczywistość. Na opisywanych filmach możemy podejrzeć, które będą w stanie usprawnić nasze życie na co dzień.Pierwszy film został zatytułowany Samsung Glasses Lite i wygląda najbardziej prawdopodobnie – zarówno pod względem naszych oczekiwań, jak i samego wykonania. Okulary są znacznie większe niż zwykłe okulary korekcyjne, ale nadal cała ich konstrukcja jest mniejsza od sprzętów AR dostępnych obecnie na rynku. Dane wejściowe, które miałyby być przesyłane do opisywanych okularów pochodzą zeSam interfejs okularów oraz sposób ich działania może łudząco przypominać rozwiązania, które znamy już dzisiaj –Drugi z filmów, który został zatytułowany jako Next Wearable Computing jest materiałem, który wybiega już znacznie dalej w przyszłość. W tym przypadku, a także pozwalają na interakcję ze swoistymi hologramami – w tym ludźmi czy wirtualną klawiaturą. Sterowanie zestawem miałoby odbywać się za pomocą prostego gestu dłoni.Obecnie nie wiadomo, kiedy możemy się spodziewać tego typu sprzętów oraz. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż AR staje się coraz bardziej popularne, trzeba założyć, że Koreańczycy będą chcieli faktycznie stworzyć nowy segment w swoim portfolio.Póki co jednak, to wszystkoŹródło: Twitter / fot. zrzut ekranu z filmu Twitter