Huawei wprowadza do Polski... soniczną szczoteczkę do zębów Lebooo

Szczoteczka, którą połączysz ze smartfonem

Pozycja Huawei na rynku smartfonów nie jest najlepsza, ale chiński producent ma w zanadrzu również produkty z innych kategorii. Firma oferuje przystępne cenowo notebooki, inteligentne zegarki, słuchawki czy sprzęt sieciowy. Teraz przyszedł czas na coś zupełnie nowego bowiem Huawei ogłosił, że inteligentna szczoteczka soniczna Lebooo wchodzi do sprzedaży w Polsce w rekomendowanej cenie 299 zł.Według producenta, szczoteczka soniczna Lebooo oferuje szereg inteligentnych funkcji, dzięki którym dbanie o higienę jamy ustnej jest prostsze i bardziej komfortowe. Po sparowaniu szczoteczki ze smartfonem, użytkownik może zidentyfikować 6 obszarów oraz 16 przestrzeni, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas codziennej higieny jamy ustnej. Każdorazowe szczotkowanie zostaje zarejestrowane w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu czynności, użytkownik otrzymuje raport prezentujący wyniki szczotkowania oraz spersonalizowane porady. Aplikacja wychwytuje również błędy, na przykład, jeśli szczoteczka jest zbyt mocno dociskana, na smartfonie pojawia się ostrzeżenie. Jest to możliwe dzięki czujnikom nacisku wbudowanym w szczoteczkę, które pozwalają uchronić się przed uszkodzeniami dziąseł i zębów spowodowanych zbyt mocnym dociskaniem szczoteczki.Dostęp do inteligentnych funkcji szczoteczki jest możliwy poprzez aplikację. Użytkownicy smartfonów Huawei mogą ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Użytkownicy smartfonów innych marek z systemem Android mogą pobrać aplikację za pomocą kodu QR umieszczonego na opakowaniu szczoteczki.Obudowa urządzenia jest wodoodporna, a konstrukcja zapobiega nadmiernemu rozpryskiwaniu się pasty i wody podczas szczotkowania. Funkcję zapobiegającą rozpryskiwaniu można uruchomić z poziomu aplikacji Huawei AI Life.W pełni naładowana szczoteczka pozwala na 90 dni pracy, dzięki czemu nie trzeba się martwić o ładowarkę podczas wyjazdów służbowych lub wakacji. Szczoteczkę można naładować bezprzewodowo dzięki podstawce, a pełne ładowanie zajmuje 8 godzin.Inteligentna szczoteczka soniczna Lebooo wyposażona jest w 5 trybów pielęgnacji jamy ustnej. Użytkownicy mogą dostosować poziom intensywności każdego z 4 trybów w aplikacji Huawei AI Life, natomiast tryb personalizacji daje dostęp do 20 planów pielęgnacyjnych. Huawei podaje, że szczoteczka wyposażona jest w zaawansowaną technologię oraz opatentowany magnetyczny rdzeń, który wytwarza wibracje o wysokiej częstotliwości 38 000 razy na minutę, dzięki czemu szczoteczka dociera do trudno dostępnych szczelin i zakamarków między zębami.Na chwilę obecną urządzenie dostępne jest w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sklepach Media Expert . Rekomendowana cena sprzedaży to. Szczoteczkę będzie niebawem można również kupić w internetowym sklepie huawei.pl. W sprzedaży będą też dostępne wymienne końcówki do urządzenia.Źródło: Huawei