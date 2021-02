Opłata od smartfonów i laptopów. Rząd złamał obietnicę, wkrótce konsultacje

Zmiana opłaty reprograficznej

"Wysokość opłaty będzie jeszcze przedmiotem konsultacji"

"stanowi systemową zmianę warunków pracy w dziedzinie kultury, zaniedbywanej u nas od kilkudziesięciu lat"

Telenowela pod tytułemtrwa w najlepsze. Niecałe siedem lat temu po raz pierwszy w Polsce dyskutowano na temat nowego podatku, który miałby być rekompensatą dla twórców za możliwość kopiowania ich treści na tego rodzaju urządzeniach. W kwietniu 2020 roku zastępca prezesa Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Miłosz Bembinow, przekonywał , że zmiana ustawy o prawach autorskich jest konieczna. Sugerował też, że "obywatele podatku nie zapłacą", w co trudno komukolwiek uwierzyć. W lipcu ubiegłego roku rząd oficjalnie potwierdził , że podatku od smartfonów nie będzie. Pomimo, że prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze takiego rozwiązania, a rzecznik polskiego rządu potwierdził to w swojej wypowiedzi, rzeczywistość okazuje się zupełnie inna.Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka poinformowała w rozmowie z "Do Rzeczy", że obecnie politycy oczekują na wpisanie projektu ws. zmian w naliczaniu opłaty reprograficznej do wykazu prac legislacyjnych rządu.- dodała. Zwinogrodzka twierdzi, że zmiany w naliczaniu opłaty to jeden z aspektów projektowanej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, która