8 ładowarek GaN z AliExpress. Są potężne i niewiarygodnie małe

Takich nie znajdziesz nawet na Kickstarterze.



Ładowarki GaN są moim zdaniem cichą rewolucją na rynku ładowarek do smartfonów, laptopów i wszelkiej maści elektroniki. Azotek Galu jest dużo droższym półprzewodnikiem od krzemu, jednak pozwala budować znacznie wydajniejsze układy scalone. Ładowarki oparte o GaN cechują się mniejszymi wymiarami, większą mocą i z reguły mniejszym wydzielaniem ciepła w stosunku do tradycyjnych.



Ładowarki GaN to czysty biznes

Ładowarki GaN ponadto pozwalają jednym urządzeniem ładować nie tylko smartfona czy powerbanka, ale także laptopa. Wszystko to dzięki mnogości złączy oraz ogromnej mocy.



Foto: HyperJuice



Wiele firm podłapało biznes i rozpoczęło zbiórki na Kickstarterze. Jednym z takich modeli jest np. HyperJuice. Jest niewiele większa od karty kredytowej, a wyciąga aż 100 W mocy. Oficjalna cena to prawie 400 zł, ale nie musicie aż tyle wydawać.



Na AliExpress znajdują się ładowarki tańsze a jednocześnie jeszcze mocniejsze. Przeszperałem dla Was serwis i wyszukałem najciekawsze moim zdaniem modele. Na pierwszy ogień marka znana i lubiana.



Baseus GaN Pro Quick Charger 2C1U 120 W Foto: Baseus / AliExpress moc maksymalna: 120 W,

materiał wykonania: plastik,

złącza: 2x USB typu C, 1x USB typu A,

dioda sygnalizacyjna: nie,

podłączenie do gniazdka: bezpośrednie,

rodzaj wtyczki: wbudowana (EU),

napięcie wejściowe: 100-240 V,

wymiary: 94,8 x 54,8 x 29,6 mm.



PD 3.0,

QC 4.0+,

SCP (Huawei),

FCP (Huawei),

AFC (Samsung),

i inne.

Foto: Baseus / AliExpress



Konfiguracje mocy:



Type-C1/C2: 100W,

USB-A: 30 W,

Type-C1 + Type-C2: 60W + 60W,

Type-C1 / Type-C2 + USB-A: 87W + 30W,

Zaletą jest niewątpliwie moc. 120 W. Pozwala na ładowanie mocnego laptopa przez USB typu C i telefonu przez USB typu A pełną mocą. Obudowa została tak zaprojektowana, aby skutecznie odprowadzać nadmiar ciepła.



Oczywiście Baseus zadbał o szereg zabezpieczeń: przeciw zbyt wysokiemu napięciu lub natężeniu, wyładowaniem elektrostatycznym, spięciom, przeciążeniom i nadmiernej temperaturze.



Producen do ładowarki GaN dorzuca materiałowy pokrowiec oraz kabel USB typu C mogącym przesłać prąd o mocy 100 W.



Foto: Baseus / AliExpress



Cena Baseus GaN Pro Quick Charger 2C1U 120 W: 48 dolarów, czyli ok. 177 złotych . Możliwa 3-dniowa dostawa z Polski.



MCDODO CA-713 100W

Foto: MCDODO / AliExpress

moc maksymalna: 100 W,

materiał wykonania: stop aluminium,

złącza: 2x USB typu C, 1x USB typu A,

dioda sygnalizacyjna: nie,

podłączenie do gniazdka: bezpośrednie,

rodzaj wtyczki: CN + adaptery podróżne (m.in. europejski),

napięcie wejściowe: 100-240 V,

wymiary: 82,4 x 30,6 x 57,7 mm.

Obsługiwane standardy:



PD 3.0,

QC 4.0+,

SCP (Huawei),

FCP (Huawei),

AFC (Samsung),

i inne.

Foto: MCDODO / AliExpress

Konfiguracje mocy:



Type-C1/C2: 100W,

USB-A: 30 W,

Type-C1 + Type-C2: 65W + 30W lub odwrotnie,

Type-C1 / Type-C2 + USB-A: 65W + 30W (maks. 95 W),

Cena MCDODO CA-713 100W: 43 dolary z wysyłką, czyli ok. 165 zł . Dostępna dostawa z UE.





Baseus GaN2 Pro Quick Charger Foto: Baseus / AliExpress

moc maksymalna: 100W,

materiał wykonania: plastik,

złącza: 2x USB typu C, 1x USB typu A,

dioda sygnalizacyjna: tak,

podłączenie do gniazdka: bezpośrednie,

rodzaj wtyczki: wbudowana (EU),

napięcie wejściowe: 100-240 V,

wymiary: 92 x 85,2 x 30,5 mm.

Obsługiwane standardy:



PD 3.0,

QC 4.0+,

SCP (Huawei),

FCP (Huawei),

AFC (Samsung),

i inne.

Konfiguracje mocy:



Foto: Baseus / AliExpress



Foto: Baseus / AliExpress



Ładowarka jest bratem pierwszego modelu w całym zestawieniu, również produkcji Baseusa. Cechuje się nieco mniejszą mocą, jednak producent wyposażył ją w dodatkowe złącze USB typu A i niebieską diodę sygnalizującą pracę sprzętu.



Cena Baseus GaN2 Pro Quick Charger: 46 dolarów, czyli ok. 170 zł



MINIX NEO P2 100W

Foto: Minix / AliExpress



moc maksymalna: 100W,

materiał wykonania: polikarbonat (plastik),

złącza: 2x USB typu C, 2x USB typu A,

dioda sygnalizacyjna: tak,

podłączenie do gniazdka: bezpośrednie,

rodzaj wtyczki: CN + adaptery podróżne (m.in. europejski),

napięcie wejściowe: 100-240 V,

wymiary: 85 x 62 x 30 mm.

Obsługiwane standardy:



PD 3.0,

QC 4.0+,

i inne.

Foto: Minix / AliExpress



Konfiguracje mocy::



Type-C1/C2: 100W,

USB-A: 18 W.

Producent podaje szczątkowe info, jednak mimo wszystko balansuje odpowiednio moc międzu gniazdami w zależności od zapotrzebowania.



Ładowarka Minix jest podobna do poprzedniego Baseusa, z tym, że można zmieniać dowolnie wtyczkę za pomocą dołączonych adapterów. Jest zabezpieczona przed spięciami i innymi problemami, a do tego producent zdecydował się na w pełni matowe wykończenie. Powinna być więc mniej podatna na rysy i otarcia leżąc luzem w plecaku czy torbie.



Cena MINIX NEO P2 100W: 60 dolarów, czyli ok. 222 zł



Wotobe PD-061PT 130 W

Foto: Wotobe / AliExpress

moc maksymalna: 130W,

materiał wykonania: ABS + polikarbonat + aluminium,

złącza: 3x USB typu C, USB typu A,

dioda sygnalizacyjna: nie,

podłączenie do gniazdka: bezpośrednie,

rodzaj wtyczki: wbudowana,

rodzaj wtyczki: CN + adaptery podróżne (m.in. europejski),

napięcie wejściowe: 100-240 V,

wymiary: 86 x 61 x 29 mm.

Obsługiwane standardy:



PD 3.0,

QC 4.0+,

SCP (Huawei),

FCP (Huawei),

AFC (Samsung),

Meizu PE 3.0

i inne

Konfiguracje mocy:



USB-C1 + USB-C2: 65W + 65W (maks. 130W),

USB-C1 + USB-C3:100W + 30W (maks. 130W),

USB-C1 + USB-A: 100W + 30W (maks. 130W),

USB-C2 + USB-C3: 90W + 30W (maks. 130W),

USB-C2 + USB-A: 100W + 30W (maks. 130W),

USB-C3 + USB-A: 5V/3A (maks. 15W),

USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65W + 30W + 30W,

USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 65W + 30W + 30W,

USB-C1 + USB-C3 + USB-A: 100W + 15W(5V/3A),

USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 100W + 15W(5V/3A),

USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 65W + 30W + 15W(5V/3A),

Moim zdaniem jest to jednak z najciekawszych ładowarek w całym zestawieniu. I przyznam się Wam, że sam planuję ją kupić. Dlaczego?



Foto: Wotobe / AliExpress



Po pierwsze, jest w stanie wyciągnąć sporo mocy. 130 W to bardzo dużo jak na taką ładowarkę. To drugi pod względem mocy model w zestawieniu.



Po trzecie, brawa dla producenta za uwzględnienie słabszego portu USB typu C. Przyda się osobom dbającym o baterię swojego smartfona lub laptopa, którzy nie chcą katować urządzeń prądem o maksymalnej mocy.



Cena Wotobe PD-061PT 130 W: 50 dolarów, czyli ok. 184 zł



URVNS A1903 150 W Foto: URVNS / AliExpress

moc maksymalna: 150W,

materiał wykonania: plastik,

złącza: 2x USB typu C, 2x USB typu A,

dioda sygnalizacyjna: tak,

podłączenie do gniazdka: po kablu,

rodzaj wtyczki: do wyboru,

wymiary: 81,2 x 113 x 29 mm.

Obsługiwane standardy:



PD 3.0,

QC 4.0+,

SCP (Huawei),

FCP (Huawei),

AFC (Samsung),

PE2.0,

SFCP,

PPS,

i inne. Producent zatroszczył się nawet o podstawkę / Foto: URVNS, AliExpress

Konfiguracje mocy:



C1 + C2: 87W + 60W,

C1/C2 + A1/A2: 100W + 22.5W,

C1/C2 + A1 + A2: 100W + 22.5W + 22.5W,

C1 + C2 + A1/A2: 60W + 60W + 22.5W,

C1 + C2 + A1 + A2: 60W + 60W + 18W + 18W. Jeśli potrzebujecie jak najmocniejszej ładowarki, to sprzęt firmy o (nie)wymownej nazwie URVNS powinien spełnić Wasze wymagania.



Spokojnie podłączycie do niej dwa średniej klasy laptopy i jeszcze zostanie trochę mocy na jeszcze dwa sprzęty ładowane przez USB typu A.



Cena URVNS A1903 150 W: 53,77 USD, czyli ok. 200 złotych



CHOETECH PD 100W GaN Foto: CHOETECH

moc maksymalna: 100W,

materiał wykonania: plastik,

złącza: 2x USB typu C,

dioda sygnalizacyjna: tak,

podłączenie do gniazdka: bezpośrednie,

rodzaj wtyczki: wbudowana (EU),

wymiary: mm.

Foto: CHOETECH

Obsługiwane standardy:



PD 3.0,

QC 4.0+,

SCP (Huawei),

FCP (Huawei),

AFC (Samsung),

PE2.0,

SFCP,

PPS,

i inne.

Konfiguracje mocy:



C1/C2: 100W,

C1 + C2: 45W + 45W.

Więcej producent nie podaje, jednak gwarantuje kompatybilność ze sprzętami o różnej mocy.



Foto: CHOETECH



Jak na swoje możliwości jest bardzo mała. Przynajmniej wizualnie - nie znalazłem jej wymiarów na aukcji. Sprawdzi się u osób, które szukają dużej mocy, a ładują sprzęty jedynie przez USB typu C.



Cena CHOETECH PD 100W GaN: 44,84 dolarów, czyli ok. 167 złotych



Zobacz również: UE bierze się za jeden, uniwersalny standard ładowania. Apple będzie miało problem?

Źródło: AliExpress