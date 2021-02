10 tanich i przydatnych gadżetów z AliExpress

Czas na chińskie zakupy. Czas na chińskie zakupy.



Kontynuując weekendowy cykl przeglądu chiński gadżetów tym razem zaprezentujemy 10 niedrogich przedmiotów z różnych kategorii. Zakupy na AliExpress cieszą się nadal dużą popularnością, a warto pamiętać, że wiele produktów ma opcję darmowej dostawy pocztą lub do Paczkomatu inPost.



Spośród tysięcy produktów wybraliśmy niedrogie gadżety, które uzyskały wysokie oceny od samych kupujących, a przecież to najlepsza rekomendacja.



Wzmocnione etui KEYSION Ring Case

Warto zadbać o dobrą ochronę smartfona przed uszkodzeniami. Etui KEYSION Ring Case posiada wzmocnione krawędzie i specjalny metalowy ring na pleckach, który idealnie nada się do montażu telefonu na uchwycie magnetycznym. Producent oferuje etui KEYSION Ring Case dopasowane do wielu modeli smartfonów Xiaomi, ale na stoisku znajdziecie też pokrowce na urządzenia innych marek.







Cena: od ok. 15 zł



Taśma LED RGB na pilota

Już za niespełna 12 zł kupicie 5-metrową taśmę LED RGB sterowaną pilotem. Można jej użyć do podświetlenia mebli, biurka czy komputera. Taśma dostępna jest też w wariancie wodoodpornym o różnej długości.



Cena: od ok. 12 zł



Słuchawki bezprzewodowe QCY T8

Słuchawki bezprzewodowe TWS są coraz tańsze i już za kilkadziesiąt złotych możemy kupić naprawdę rozsądnie grające urządzenie, które sprawdzi się podczas słuchania muzyki, podcastów czy rozmów telefonicznych. Model T8 otrzymał głośniki 13 mm oraz oferuje wsparcie dla kodeku AAC. Jest też lekki, bo waży 4 g. Warto zaznaczyć, że znajdziemy tutaj moduł Bluetooth w wersji 5.1, który zapewnia mniejsze opóźnienia w przesyle danych (110 ms). Producent deklaruje 3,5 godziny rozmów lub 5 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Etui ładujące wyposażone w akumulator o pojemności 380 mAh będzie w stanie naładować słuchawki do 4 razy do pełna, bez konieczności podłączania do zasilania. Oczywiście mamy tutaj wsparcie dla asystentów głosowych (Siri czy Alexa).



Cena: ok 69 zł



Wieszak/uchwyt Baseus

Przyklejany na mocną taśmę wieszak marki Baseus to świetny gadżet nie tylko do samochodu. Uchwyt można przykleić w dowolnym miejscu, a wygodna forma klipsa sprawia, że można zawiesić na nim torby lub inne przedmioty.



Cena: ok. 31 zł za 2 szt.



Przenośny młotek bezpieczeństwa

Niepozorny przedmiot, który w awaryjnej sytuacji może uratować życie. W breloku znajduje się młotek bezpieczeństwa do tłuczenia szyb samochodowych oraz niewielki nożyk do cięcia pasów. Warto mieć go w samochodzie.



Cena: ok. 15 zł



Podświetlany kabel magnetyczny

Kto powiedział, że ładowanie smartfona musi być nudne? Kabel marki KEYSION ma nie tylko wygodną, odpinaną magnetyczną końcówkę, ale i efektowne podświetlenie. Kabel dostępny jest z końcówką USB-C, microUSB i dla iPhone.



Cena: ok. 10 zł



Etui na maskę ochronną

Pandemia sprawiła, że przyzwyczailiśmy się do noszenia maseczek ochronnych. Osoby lubiące porządek z pewnością zainteresuje etui na maseczkę, która umożliwia ich wygodne przechowywanie. Dostępne w różnych kolorach.



Cena: ok. 7 zł



Dozownik do butelek

Specjalny korek pozwala na łatwe, kontrolowane nalewanie i zapobiega niechlujnym wyciekom. Idealny do oliwy czy wina.



Cena: ok. 3 zł



Samoprzylepny wieszak ścienny

Wiercenie dziur w ścianach aby powiesić obraz lub inną lekka ozdobę nie jest najlepszym pomysłem. Dużo lepiej i wygodniej wykorzystać samoprzylepny wieszak ścienny - sprawdzi się podczas montażu ramek ze zdjęciami, obrazów i innych przedmiotów.



Wiercenie dziur w ścianach aby powiesić obraz lub inną lekka ozdobę nie jest najlepszym pomysłem. Dużo lepiej i wygodniej wykorzystać samoprzylepny wieszak ścienny - sprawdzi się podczas montażu ramek ze zdjęciami, obrazów i innych przedmiotów.