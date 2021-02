Huawei zmniejsza zamówienia na smartfony o połowę. Problem narasta

Chińczycy coraz mocniej odczuwają sankcje.





Huawei z problemami





Fakt, że mobilny biznes Huawei nie radzi sobie dobrze nie jest żadną tajemnicą. Trwające amerykańskie sankcje sparaliżowały sprzedaż oraz produkcję smartfonów chińskiego giganta. Wygląda na to, że 2021 rok może być bardzo trudny dla Huawei. Nikkei Asia donosi, iż Huawei poinformowało swoich partnerów o potencjalnych. To ogromny spadek w porównaniu do 2020 roku, w którym to firma sprzedała 189 milionów smartfonów. Redukcja sięga więc około 60 procent.Niektórzy dostawcy chińskiego producenta oczekują, że Huawei będzie jeszcze bardziej zmniejszało swoje zamówienia na poszczególne komponenty. Finalnie ChińczycySytuacja nie powinna nikogo dziwić. Huawei odnotowuje stały spadek sprzedaży urządzeń mobilnych, odkąd firma otrzymała zakaz wykorzystania Usług Google w swoich urządzeniach. Rząd USA zadał potężny cios Huawei, zakazując jej importu technologii pochodzących z USA – nawet jeśli dostarczają ją podmioty poza Stanami Zjednoczonymi.Ostatecznie Huawei musiało zrezygnować z marki Honor w listopadzie ubiegłego roku – firma została sprzedana chińskiemu konsorcjum pochodzącemu z miasta Shenzhen.Obecnie Huawei przygotowuje się do– wydarzenie ma odbyć się już w przyszłym tygodniu. Perspektywy nie wyglądają jednak zachęcająco. Mate X2 będzie kolejnym sprzętem, który nie będzie posiadał dostępu do Usług Google.W ostatnim czasie Ren Zhengfei, założyciel Huawei poinformował o chęci rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych – Joe Bidenem. Rozmowa miałaby na celui inne, amerykańskie przedsiębiorstwa.Źródło: Nikkei Asia / fot. instalki.pl