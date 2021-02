NVIDIA: limitera wydajności wydobycia kryptowalut nie da się obejść

Jak odblokować RTX 3060 do kryptowalut?

"Użytkownicy końcowi nie mogą usunąć hash limitera ze sterownika. Między sterownikiem, układem scalonym RTX 3060 a systemem BIOS (oprogramowaniem mikroukładowym) istnieje bezpieczny układ uzgadniania, który zapobiega usunięciu ogranicznika wydajności wydobycia

Czy NVIDIA ograniczy szybkość wydobycia w innych kartach?

Dosłownie wczoraj pisaliśmy o tym, że NVIDIA programowo ograniczy wydajność układów graficznych GeForce RTX 3060 w zakresie wydobywania kryptowalut. Zmniejszenie potencjału hash rate (tempa wydobycia) tej karty ma na celu odwrócenie od niej uwagi "górników" i zwiększenie rynkowej dostępności. W sieci szybko pojawiły się głosy o tym, że blokadę taką będzie się dało łatwo zdjąć. NVIDIA informuje, że nie będzie to możliwe.Nie da się. Tak po prostu. NVIDIA właśnie poinformowała, że limiter wydobycia popularnego Ethereum działa w oparciu o tzw. "handshake" pomiędzy sterownikiem karty, jej rdzeniem oraz BIOS-em. Producent uważa, że nie da się go w żaden sposób zmodyfikować, ani też oszukać. Przedstawiciele zielonych mówili wcześniej w dużym stopniu ogólności, że "oprogramowania nie da się shakować". Teraz doprecyzowali swoje wypowiedzi." - poinformowała NVIDIA w rozmowie z PC Gamer.Premiera GeForce RTX 3060 odbędzie się 25 lutego tego roku, kiedy to recenzję tego układu przeczytacie na łamach naszego serwisu. Sugerowana cena GPU wynosi 1599 złotych, ale w dniu premiery z pewnością nie kupicie go w tej cenie. Obecnie w sklepach widnieją ceny nawet dwukrotnie wyższe.Mamy potwierdzenie, że NVIDIA nie ograniczy wydajności wydobycia w swoich starszych kartach graficznych. Byłoby to po prostu działaniem nieuczciwym. Przypuszczam jednak, że możemy spodziewać się w przyszłości, że podobna praktyka zostanie zastosowana do kolejnych, nowoprezentowanych kart graficznych tworzonych z myślą o graczach. NVIDIA zapowiedziała już przecież karty graficzne do kopania kryptowalut NVIDIA CMP i na pewno będzie chciała je spopularyzować.Czy limiter wydobycia Ethereum GeForce RTX 3060 faktycznie nie zostanie złamany? Cóż, oby. Z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy mam zapewnienia o tym, że DRM od Denuvo miało być nie do zhakowania. Jak to się skończyło, wiemy wszyscy...Źródło: PC Gamer