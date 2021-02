Wkładki do słuchawek drukowane pod użytkownika - czy to już przyszłość?

Tak działa pomysł firmy Formlabs.





Drukowane wkładki do słuchawek mogą być przyszłością





fot. Formlabs

fot. Formlabs

Firma Formlabs zajmująca się drukiem 3D ogłosiła współpracę z działem Sennheiser Ambeo, aby umożliwić zamawianie. Celem firmy jest stworzenie akcesorium, który będzie idealnie dopasowane do uszu użytkownika oraz wszystkich biologicznych konturów.Jak bowiem powszechnie wiadomo – korzystanie z odpowiednio dobranych wkładek do słuchawek pozwala zwiększyć wrażenia z płynącej muzyki. Pomijając już samą kwestię wygody podczas użytkowania.Większość słuchawek posiada w swoim opakowaniu. Jeśli wkładka jest za mała albo za duża, nie zapewni ona pełnego uszczelnienia kanału słuchowego – uzyskanie tego typu parametru jest krytyczne dla jakości odtwarzanego dźwięku. Dobre uszczelnienie zapewnia również słabszą penetrację przez dźwięki z zewnątrz i poprawia redukcję szumów.Formlabs planuje użyć specjalnej aplikacji na smartfony do zeskanowania uszu użytkownika – i następnie wykorzysta. Sony stosuje podobną technikę do optymalizacji dźwięku w wybranych liniach swoich słuchawek.Co ciekawe, Formalbs już wcześniej korzystał z podobnych pomysłów – firma współpracowała z Gilette, aby stworzyć maszynkę do golenia z niestandardowymi uchwytami czy też z New Balance do stworzenia specjalnej podeszwy w butach do biegania.Jeśli projekt Formlabs i Sennheiser okaże się sukcesem, to może on zapoczątkować nową erę, w której wszystkie słuchawki douszne – przewodowe lub bezprzewodowe,Jeśli któryś z producentów byłby w stanie zaoferować aplikację przed zakupem, która skanowałaby ucho i pozwalała dopasować kształt słuchawki idealnie do naszego ciała,Źródło: DT / fot. Ashkay - Unsplash