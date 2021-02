NVIDIA zapowiada karty do kopania kryptowalut. RTX 3060 z obniżonym hash rate

GeForce RTX 3060 - hash rate zostanie obniżony

NVIDIA CMP - najlepsze karty dla kryptowalut?

Premiera karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3060 już 25 lutego. Urządzenie ma być sprzedawane w sugerowanej cenie 1599 złotych, ale ze względu na mizerną dostępność realne ceny oscylują obecnie w okolicach 3000 złotych. Gracze pragnący unowocześnić swój sprzęt liczą się od dawna z tym, że o upragniony sprzęt będą musieli rywalizować z osobami, które masowo wykupują GPU i wykorzystują je w swoich koparkach kryptowalut. Na tydzień przed premierą NVIDIA zapowiedziała rozwiązanie software'owe, które uczyni wydobycie kryptowalut na RTX 3060 zupełnie nieopłacalnym.Użyteczność układów graficznych do zastosowania ich w koparkach kryptowalut oblicza się na podstawie ich TDP oraz wartości tzw. hashrate, czyli tempa, z jakim są w stanie "wydobywać" wirtualne zasoby. Dla przykładu, hash rate RTX 2080 Ti po drobnych usprawnieniach to ok. 52 MH/s, a RTX 3060 Ti - ok. 60 MH/s. NIVIDA zapowiedziała właśnie, że ograniczy parametr hash rate swojej nowości o połowę za pomocą sterowników.Sterowniki dla RTX 3060 są przeznaczone do wykrywania określonych atrybutów algorytmu wydobywania kryptowaluty Ethereum i ograniczania wydajności wydobywania jej o około 50 procent. Przedstawiciele popularnego producenta poinformowali, że swoje karty projektowali z myślą o graczach oraz osób wykorzystujących je w inny sposób do rozrywki lub pracy. Jednocześnie producent zapowiedział specjalną serię kart), dedykowaną wydobyciu kryptowalut!NVIDIA nie podała, aby za pomocą sterowników miała zmniejszyć hash rate sprzedawanych wcześniej GPU.Produkty CMP nie obsługują wyświetlania grafiki. Będą sprzedawane przez autoryzowanych partnerów i optymalizowane pod kątem najlepszej wydajności i wydajności wydobycia. Nie spełniają one specyfikacji wymaganych od procesorów graficznych GeForce, a tym samym nie wpływają na dostępność układów GPU GeForce dla graczy.Karty graficzne CMP nie mają wyjść graficznych, co pozwoli na konstruowanie dla nich znacznie skuteczniejszych układów chłodzenia. Karty CMP mają również niższe szczytowe napięcie i częstotliwość taktowania rdzenia, co poprawia wydajność energetyczną wydobycia.Do sprzedaży początkowo trafią układy NVIDIA 30HX, 40HX, 50HX oraz 90HX. Ich parametry znajdziecie poniżej.O sukcesie kart NVIDIA CMP zadecydują ceny oraz ich rzeczywisty stosunek wydajności do TDP. Mój RTX 2080 Ti przy 170 W poboru mocy (zmodyfikowany) cechuje się hash rate na poziomie 52 MH/s. RTX 3060 Ti o poborze mocy na poziomie 140 W kopie w tempie 60 MH/s. Jestem niezwykle ciekaw ceny układu 50HX, który jawi się jako cechujący znacznie gorszą od wyżej wymienionych relacją hash rate do TDP...Źródło: NVIDIA