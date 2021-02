ThinkPad X1 Fold. Lenovo udowodniło mi, że składane laptopy mają sens

Nie ma bardziej wszechstronnego notebooka.

Imponująca technologia zawiasów w ThinkPad X1 Fold

ThinkPad X1 Fold - specyfikacja i łączność

ThinkPad X1 Fold to jeden komputer do różnych zadań

Pierwszy kontakt z nowym ThinkPadem przypomniał mi sprzęt zaprezentowany w 2016 roku, a mianowicie Yoga Book. Podczas berlińskich targów IFA mogłem na żywo zobaczyć nowatorskie rozwiązanie czyli połączenie notesu i komputera. Minęło kilka lat, a Lenovo nie przestaje zaskakiwać. ThinkPad X1 Fold to niesamowity krok w przód na rynku składanych urządzeń. Mamy bowiem do czynienia z pełnoprawnym i wszechstronnym komputerem, z którego możemy korzystać na wiele sposobów.Zacznę od samej konstrukcji. Wyjmując urządzenie z pudełka można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z 13,3-calowym tabletem. Oczywiście to tylko pozory. Do zestawu dołączono klawiaturę, którą nakłada się na dolną część ekranu po złożeniu urządzenia na pół. W ten sposób uzyskujemy klasyczną formę notebooka.Zanim omówię wszystkie tryby pracy Folda wspomnę jeszcze o wykończeniu obudowy. Zewnętrzna strona komputera pokryta została futerałem z naturalnej skóry. Po rozłożeniu komputera, etui dopasowuje się idealnie do obudowy. Po złożeniu, całość wygląda jak ekskluzywny notes. Magia :)Złożony X1 Fold ma wymiary mniej więcej standardowej książki: 158,2 x 236,0 x 27,8 mm i można go nosić w zdecydowanie mniejszej torbie niż typowy notebook. Całość waży zaledwie 999 g, dlatego komputer można łatwo przenosić i nie ma problemu, aby używać go np. w samolocie czy na niewielkim stoliku.Wszystkie gniazda i porty ulokowano na krawędziach komputera, a dostęp do nich jest naprawdę wygodny. Podłączenie akcesoriów jak klawiatura czy mysz najlepiej zrealizować za pośrednictwem Bluetooth. To właśnie w ten sposób łączy się fabryczna klawiatura Lenovo Fold Mini. Co ważne, mieści się ona zamkniętym komputerze i ładuje przez magnetyczny kontakt z ekranem. Proste i wygodne rozwiązanie.Skoro mamy do czynienia ze składanym urządzeniem, producent musiał sporo uwagi przykuć do konstrukcji zawiasów.Według producenta, zespół ThinkPad spędził lata na opracowywaniu zawiasu komputera X1 Fold, który umożliwiłby stosowanie składanego ekranu OLED bez powodowania zgnieceń i wybrzuszeń po złożeniu przez dłuższy czas. Wymagało to wielu warstw wsparcia mechanicznego pod ekranem, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z zalet technologii składanego komputera. Warstwy te zapewniają dodatkowe wsparcie i trwałość, dzięki którym z tego komputera można korzystać na co dzień. Obramowanie umożliwia płynne składanie komputera, a także ochronę ekranu. W tylnej ramie X1 Fold zastosowano płyty z włókna węglowego i stop magnezu jako zewnętrzną powłokę ochronną. Została ona pocięta na dwie części utrzymywane razem przez zawiasy, które zapewniają odpowiednie naprężenie podczas otwierania i zamykania.Od strony praktycznej, składanie i rozkładanie komputera odbywa się bardzo płynnie i pewnie. W miejscu zagięcia przy zgaszonym ekranie widać niewielkie deformacje, jednak gubią się one gdy ekran pracuje. To typowe dla konstrukcji tego typu.Wytrzymałość całości mają gwarantować testy klasy wojskowej MIL-STD-810H.Jak już wspomniałem, ThinkPad X1 Fold to pełnoprawny komputer osobisty. Dowodzi temu również bogata specyfikacja. Za wydajność odpowiada procesor Intel i5- L16G7 Core z technologią Intel Hybrid Technology 3,0 GHz, 8 GB RAM, układ graficzny Intel UHD 11. generacji i dysk SSD PCIe-NVMe M.2 2242 o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB.Na pokładzie znajdziemy szybkie Wi-Fi 6 WLAN 802.11 AX, opcjonalnie gniazdo na kartę SIM (4G LTE) i Bluetooth 5.1.Konstruktorom udało się zaimplementować 2 porty USB 3.2 Type-C Gen 2 z funkcją ładowania. Za dźwięk odpowiada Dolby Atmos Speaker System, a podczas wideorozmów można wykorzystać kamerę 5 MP HD RGB i na podczerwień.W zestawie znajdziemy też pióro Lenovo Digital Pen, które idealnie nadaje się do robienia notatek. Na piórze znajdują się 2 boczne przyciski, których działanie można dostosować za pomocą aplikacji Lenovo Pen Settings. Akcesorium korzysta z protokołu Wacom Pen z niskim poziomem opóźnień oraz precyzyjnym wykrywaniem nacisku i nachylenia. Uchwyt na pióro z boku klawiatury ułatwia pilnowanie pióra, gdy nie jest używane.Pracując w podróży niejednokrotnie narzekałem na brak miejsca i komfortu, gdy chciałem użyć laptopa. Pełne możliwości systemu Windows, dostęp do Excela i przeglądarki to absolutne minimum. ThinkPad X1 Fold idealnie sprawdzi się właśnie w takim scenariuszu. Komputer można rozłożyć na naprawdę małej powierzchni i komfortowo pracować na podzielonym ekranie. Dostęp do pełnej klawiatury tylko poprawia produktywność.W bardziej komfortowych warunkach, gdzie przestrzeń nie jest wielkim ograniczeniem można natomiast skorzystać z pełnego, 13.3-calowego ekranu. Oczywiście nadal mamy dostęp do klawiatury, która połączona jest z komputerem za pośrednictwem bluetooth. Wygodne ustawienie urządzenia w pozycji otwartej zapewnia specjalna podpórka. Wystarczy lekko odgiąć skórzane plecki i gotowe.