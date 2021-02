Ten komputer z RTX 3080 i AMD Ryzen 5 5600X nie ma wentylatorów

Komputer z RTX 3080 bez wentylatorów

Fanless RTX3080 is runing at 410W,with AMD 5600X. pic.twitter.com/PqtBNpBYH2 — Turemetal (@turemetal) February 3, 2021

Żadnej tajemnicy nie stanowi fakt, że podzespoły komputerowe o dużej mocy obliczeniowej generują duże ilości ciepła, które musi być skutecznie rozpraszane przez odpowiednie układy chłodzenia. Podczas gdy wielu graczy marzy o zaawansowanych chłodzeniach wodnych dla swoich procesorów i kart graficznych, producent obudów Turemetal pełniących zarazem funkcję gigantycznych radiatorów zaprezentował niezwykły komputer chłodzony bezszelestnie, w sposób pasywny. Patrząc na umieszczone w jego wnętrzu podzespoły trudno nie skrywać zdumienia.NVIDIA GeForce RTX 3080 to jedna z najwydajniejszych kart graficznych na świecie o współczynniku TGP wynoszącym 320 W, osiągająca temperatury rzędu nawet 80 stopni Celsjusza na niezłym chłodzeniu powietrznym. AMD Ryzen 5 5600X to z kolei jeden z najpopularniejszych procesorów nowej generacji dla graczy, któremu również obce nie są wysokie temperatury. Oba te komponenty wytwarzają duże ilości ciepła, co nie znaczy, że nie da się ich chłodzić pasywnie, bez użycia wentylatorów. Postanowił to udowodnić producent kosztujących krocie obudów, przypominających raczej ogromne radiatory.Mical Wong z Turemetal nietuzinkowym osiągnięciem podzielił się za pośrednictwem Twittera. W obudowie tej marki umieszczono układ Asus GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC - zdjęto z niego domyślny układ chłodzenia i zastąpiono go tym dostarczanym wraz z obudową. Podłączono doń także procesor. Efekt? Zaskakujący.Gdy cały system pobierał pod obciążeniem ok. 410 W z zasilacza (przy czym sama karta ok. 347 W), temperatura GPU nie przekroczyła 87 stopni Celsjusza. Oznacza to, że częstotliwość pracy jej zegarów nie musiała być obniżana i jej pełna wydajność była zachowana. Oczywiście, to wysoka temperatura, ale nie niebezpieczna dla karty. Co więcej, w codziennych zastosowaniach karta zapewne generowała będzie znacznie mniej ciepła - mało co rozgrzewa podzespoły tak bardzo, jak wykorzystany w teście Furmark Entuzjazm i podziw studzi nieco temperatura w pomieszczeniu testowym, która wynosiła zaledwie 13,6 stopnia Celsjusza i na pewno wpłynęła na ostateczny wynik testu.Jeśli ktoś chciałby się uprzeć i korzystać z chłodzonej pasywnie, wydajnej karty graficznej, powinien koniecznie poczytać o undervoltingu, czyli procedurze obniżania napięć. Tak, moc obliczeniowa karty ulegnie zmniejszeniu, ale któż by nie chciał użytkować bezgłośnego komputera?Źródło: Twitter