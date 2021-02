Krótka promocja OPPO. Solidnie przecenione smartfony

OPPO ogłosiło właśnie, że popularne modele Reno4, Reno4 Lite, A52 i A12 są dostępne w niższych cenach w krótkiej promocji. Dodatkowo w ramach akcji OPPO Turbo Week w T-Mobile można kupić w specjalnych cenach prawie wszystkie urządzenia z portfolio marki m.in. modele: A15, A53, Reno4 Lite, Reno4 Z 5G, Reno4 Pro 5G oraz obie wersje zegarków OPPO Watch. Obniżki sięgają nawet 500 zł.Na pierwszy ogień warto wziąć modele OPPO Reno4 , którego wyjściowa cena (1899 zł) została, co – nawet w stosunku do ostatnich promocji – stanowi naprawdę ciekawą propozycję.

OPPO A52

Turbo Week z OPPO w T-Mobile

O równe 100 zł zostały przecenione również obie wersje budżetowego modelu OPPO A12: ta z pamięcią 3+32 GB kosztuje więc 399 zł a z wyższą – 4+64 GB – 499 zł . Tu jednak nie należy przesadzać ze zbyt późną decyzją, bowiem promocja kończy się 20.02.2021 r.Wszystkie powyższe oferty dostępne są lub będą we wszystkich partnerskich sieciach retail, w tym sklepachi innych zarówno w punktach fizycznych jak i sklepach internetowych.Także zwolennikom ofert operatorskich T-Mobile i OPPO przygotowało dedykowaną akcję. Do końca lutego można kupić w specjalnych cenach smartfony i smartwatche w pełnej dostępności: w segmencie indywidualnym i biznesowym, z umową abonamentową lub bez.W wariancie sim-free promocji OPPO i T-Mobile dostępne są zarówno pojedyncze produkty jak i zestawy smartfon + smartwatch. Zdecydowanie na uwagę zasługuje wśród nich konfiguracja, której łączna cena wynosi 2339 zł i jest niższa od regularnej o 260 zł, lub z wersją 41 mm, która kosztuje po obniżce 2159 zł.Obniżką zostały objęte ponadto modele OPPO Reno4 Pro 5G, Reno4 Z 5G, Reno4 Lite, oraz A53 i A15. Szczegóły oferty można odnaleźć na stronach Operatora, natomiast warto pamiętać że promocja na urządzenia bez abonamentu kończy się już 21.02.2021.Za to o tydzień dłuższej – do 28 lutego obowiązywać będzie promocja na wybrane smartfony oraz smart zegarki OPPO w pakiecie z planem taryfowym w T-Mobile.I tak na przykład w ramach oferty dla firm o nawet 440 zł (czyli do 9 zł) została obniżona opłata na start przy modelu OPPO Reno4 Pro 5G, jeśli wybierzemy abonament w wysokości 100 zł na 24 miesiące. W bardziej ekonomicznej wersji, opłata na start za smartfon OPPO Reno4 Lite została obniżona aż o 250 zł (z 399 do 149 zł) przy umowie na 24 miesiące i opłacie miesięcznej w wysokości 40 zł.Z kolei w ofercie dla klientów indywidualnych aż o nawet 340 zł w większości taryf została obniżona opłata startowa za model OPPO Reo4 Pro 5G, nawet o 280 zł za model OPPO Reno4 Lite i blisko o 300 zł za zestaw Oppo Reno 4 Lite + Oppo Watch 41mm.Dodatkowo specjalna cena dotyczy również modeli A15, A53, Reno4 Z 5G, jak również Oppo Watch 41 oraz 46 mm.Źródło: OPPO