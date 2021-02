Sennheiser trafi pod młotek? Firmę może kupić... Google

Zaskakujące doniesienia.





Dlaczego Sennheiser chce sprzedać swoją markę?





fot. instalki.pl

Sennheiser to popualrna marka audio, która tworzy produkty zarówno dla konsumentów, jak i te przeznaczone dla firm oraz profesjonalistów. Niemiecki producent. Oznacza to, że technologie oraz produkty związane z popularnymi słuchawkami miałyby trafić w nowe ręce.Skąd taka decyzja?W oficjalnym oświadczeniu, Andreas Sennheiser i Daniel Sennheiser ujawnili, iż szukają partnera, który będzie w stanie zainwestować w ich dział konsumencki. Niemcy mieliby skupić się na innych działach firmy – zapewne tych powiązanych z rynkiem biznesowym oraz przeznaczonym dla profesjonalistów. Obecnie działalność firmy Sennheiser jest podzielona na cztery grupy:Działalność konsumencka Sennheisera jest. Decyzja o inwestycji ma być podyktowana chęcią znalezienia partnera, który będzie w stanie wykorzystać technologie oraz możliwości Niemców w zakresie sprzętu dla przeciętnego użytkownika.Niemcy przekazali, że już wkrótce rozpoczną rozmowy ze swoimi nowymi, potencjalnymi partnerami. Co ciekawe, w rozmowie często pada Google, jako marka, która mogłaby przejąć Sennehsiera. Uważa się, że to może być szansa dla amerykańskiego giganta podobna do tej, którą miałoJeśli Google zostanie partnerem biznesowym Sennheisera, wtedy też Amerykanie będą mogli rozwinąć bardziej swój biznes audio oraz zaoferować klientomPrzejęcie Sennhneisera mogłoby też ulepszyć głośniki. To jednak na ten moment tylko i wyłącznie niepotwierdzone plotki.Póki co będziemy musieli obserwować całą sytuację i czekać na stosowne decyzje ze strony niemieckiego producenta.Źródło: GizmoChina / fot. instalki.pl