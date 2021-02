Apple przygotowuje procesor M1X. Będzie jeszcze szybszy

Apple M1X dla nowych urządzeń





fot. Apple

Apple całkiem niedawno wprowadziło na rynek swój nowy procesor M1 i okazuje się, że firma nie ma zamiaru zwalniać tempa. Amerykański producent przygotowuje już kolejną odsłonę swojego układu. Informacje na jej temat trafiły do sieci i dzięki nim dowiedzieliśmy się już, czego mniej więcej możemy spodziewać się po procesorze oznaczonym jako M1X.Jak będzie wyglądała jego specyfikacja?Szacuje się, że procesor Apple M1X trafi do nowych sprzętów amerykańskiego producenta – w tym urządzeń Mac. Apple, ale najnowszy wyciek z benchmarku może potwierdzić jego istnienie.Zgodnie z raportem, procesor zostanie oznaczony jako M1X i. Oczekuje się, że wewnętrzny, zintegrowany układ GPU, jak ma to miejsce w przypadku wersji M1. Apple M1X ma także działać z prędkością taktowania na poziomie 3,2 GHz. Cała konstrukcja miałaby być oparta na. W tym przypadku Apple M1X nie różniłby się od swojego poprzednika.Oczekuje się, że nadchodzący procesor Apple M1X znajdzie zastosowanie w komputerach MacBook Pro z ekranem o przekątnej 14 cali oraz 16-calowych MacBookach Pro, a także komputerach iMac. Co ciekawe, Apple ma również pracować nad inną konfiguracją swojego procesora, któraa także wzmocnionym przetwarzaniem graficznym.Jeśli tak dalej pójdzie, to od 2022 roku amerykańska firma będzie posiadała w swojej ofercie naprawdę sporo procesorów i różnych konfiguracji do wyboru.Na ten moment bowiem ilość sprzętów z układem M1Źródło: GizmoChina / fot. Adrian Hancock - Unsplash