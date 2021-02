Master XP. Powstała nowa marka od dobrze znanej graczom firmy

Master XP - nowa marka Cooler Master

"stworzenie transgranicznego, immersyjnego kanału komunikacji, angażującego poprzez zabawę i wciągające wrażenia z gier"

"Jesteśmy wizjonerami, którzy opierając się na doświadczeniach potrafią opracować ciekawe koncepcje, a następnie przekształcić je w namacalne arcydzieła. Master XP koncentruje się na specjalnie zaprojektowanych wydarzeniach, aby stworzyć platformę gamingową służącą do pozycjonowania i komunikacji brandów. Wierzymy w tworzenie doświadczeń, które aktywują marki, całe biznesy i użytkowników."

Master XP to nowa marka, która chciała będzie podbić serca graczy. Być może słowo "nowa" nie jest do końca właściwe, bowiem znajduje się ona pod skrzydłami producenta doskonale znanego miłośnikom wirtualnej rozgrywki. Za tworzenie nowych akcesoriów odpowiedzialny będzie lubiany Cooler Master. Firma informuje, że dzięki nowej marce chce lepiej dotrzeć do generacji Z urodzonej w latach 1997-2010.Nazwę Master XP rozwinąć można jako master eerience (ang. doświadczenie). W swojej informacji prasowej Cooler Master pisze sporo o połączeniu świata grywalizacji z rozrywką i komunikacją. Wizją marki Master XP ma być. Brzmi bardzo wzniośle.Master XP ma działać niestandardowo w taki sposób, aby budzić jak najwięcej emocji. Twórcy mówią sami o sobie:Wraz z Master XP producent zaprezentował jej tożsamość wizualną i logo. Postawiono na nowoczesną czcionkę o stałej szerokości, która ma podkreślać "energiczną i zabawną" koncepcję brandu. Fiolet w cokole litery X to z kolei nawiązanie do korzeni - przynależność do rodziny Cooler Master. Logo kojarzące się z grami ma z kolei zapewnić rozpoznawalność w mediach.