Garmin Enduro to zegarek z GPS działający nawet rok bez ładowania

Garmin Enduro - najlepszy zegarek dla sportowców?

"Enduro powstał po to, aby biegacze i rowerzyści mieli pewność, że ich zegarek będzie monitorował wysiłek na całym dystansie podczas długich sesji treningowych i startów ultra. Unikalne funkcje treningowe ułatwiają pracę nad poprawą wyników, a superwydajna bateria pozwala skupić się na rywalizacji podczas startu"

Firma Garmin wprowadziła dziś do swojej oferty w Polsce zegarek niezwykły. Garmin Enduro to smartwatch z GPS (czy raczej: zegarek sportowy), który jest w stanie przepracować nawet 300 godzin w trybie GPS (oszczędnym) i nawet 1 rok bez ładowania w trybie oszczędnościowym. Jego zalety nie kończą się na imponującej długości czasu pracy na baterii.Zegarek ostateczny. Takimi słowami można określić model Garmin Enduro, w obu jego odmianach. Znany producent akcesoriów pomiarowych dla sportowców wprowadził do sprzedaży warianty tytanowy, ważący zaledwie 52 gramy) i stalowy, którego masa to 72 gramy. Dla porównania, masa topowego do tej pory zegarka Garmin Fenix 6X to 93 gramy.Garmin Enduro wyposażono w okrągły ekran o średnicy 1,4-cala, chroniony szkłem PowerGlass. Kopertę zegarka otacza pięć fizycznych przycisków. Personalizowane ustawienia pozwalają sportowcom dostosować funkcje czasomierzy tak, aby osiągnąć najdłuższy dotychczas czas pracy baterii w zegarkach Garmin – wynosi on do 65 dni w trybie smartwatcha z ładowaniem solarnym, do 80 godzin w trybie GPS i do 1 roku w trybie oszczędzania baterii. Garmin Enduro wspiera nawigację po kursie, jednak nie obsługuje map.Funkcje nawigacyjne w Enduro zostały oparte o łączność z wieloma systemami nawigacji satelitarnej, co umożliwia dokładne śledzenie pozycji w warunkach, w których dane z GPS nie wystarczą. Dodatkowo, zegarek ma wbudowane czujniki ABC – wysokościomierz, barometr i 3-osiowy kompas elektroniczny, które ułatwiają orientację w terenie. Nie zabrakło modułu NFC pozwalającego korzystać z płatności zbliżeniowych Garmin Pay. Szkoda, że sprzęt nie wspiera odtwarzania muzyki.Garmin w swoim zegarku zaprezentował ciekawe funkcje zdrowotne i wellness. W Garmin Enduro zobaczymy m.in. ulepszony nadgarstkowy pomiar tętna trzeciej generacji, czujnik Pulse Ox, który umożliwia oszacowanie aklimatyzacji wysokościowej oraz zaawansowane monitorowanie snu. Dodatkowo, funkcja Body Battery umożliwia oszacowanie rezerw energii, co pomaga optymalnie zaplanować treningi i czas odpoczynku. Użytkownik za pomocą zegarka może także kontrolować poziom sprawności sercowo-naczyniowej z nowym parametrem, który automatycznie dostosowuje wartość pułapu tlenowego w zależności od warunków na szlaku. Wartość parametru dostosowywana jest teraz dostosowana również do temperatury oraz stopnia aklimatyzacji wysokościowej.- powiedział Dan Bartel, wiceprezes ds. sprzedaży na świecie w firmie Garmin.Recenzję zegarka Garmin Enduro zobaczycie już na kanale niezawodnego DC Rainmaker, a także na jego stronie internetowej.Cena Garmin Enduro wynosi ok. 4099 złotych dla wersji tytanowo-szarej z powłoką węglową (DLC) i czarnym paskiem nylonowym UltraFit oraz ok. 3649 złotych dla wersji stalowej z szarym paskiem nylonowym UltraFit.Źródło: Garmin, YouTube