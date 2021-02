Motorola Moto G30 i Moto G10. Polacy polubią ich ceny i parametry

Moto G30 – tanio i dobrze

Firma Motorola wprowadza do sprzedaży nie jeden, a dwa nowe smartfony. Już w przyszłym tygodniu w polskich sklepach pojawią się niedroga Moto G30 i jeszcze tańsza Moto G10. Oba urządzenia mają w zasadzie wszystko to, czego konsumenci pożądają w smartfonach sprzedawanych w przystępnej cenie. Na ich pokładzie jest NFC, są pojemne baterie, a obudowa chroni sprzęt przed zachlapaniem, co potwierdza certyfikacja IP52.Droższa Moto G30 kosztuje 899 złotych. Obraz prezentowany jest na ekranie IPS o przekątnej 6,5 cala i niskiej rozdzielczości 720x1600 pikseli. Producent na otarcie łez zapewnił odświeżanie obrazu na poziomie 90 Hz, co jest niemałym zaskoczeniem.O wydajność Moto G30 dba układ Qualcomm Snapdragon 662 oraz 4 lub 6 GB pamięci RAM. Użytkownik swoje dane przechowa na 128 MB wbudowanej przestrzeni, którą będzie mógł rozszerzyć za pomocą karty micro SD. Sprzęt zasilany jest przez akumulator 5000 mAh z opcją ładowania 20 W. Patrząc na rozdzielczość wyświetlanego obrazu i podzespoły, Moto G30 może oferować bardzo długi czas pracy na baterii.Na miłośników mobilnej fotografii czeka poczwórny aparat. Oprócz aparatu głównego z sensorem 64 Mpix znalazło się miejsce dla sensora 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz sensora makro (2 Mpix) i czujnika głębi (2 Mpix). Przednia kamerka 13 Mpix usytuowana jest na wycięciu w kształcie kropli wody.Sprzęt o wymiarach 165,22 x 75,73 x 9,14 mm i wadze 200 gramów oferuje łączność Wi-Fi 802.11ac, NFC, jack 3,5 mm i GPS z Galileo.Motorola Moto G30 trafi do sprzedaży w Polsce w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w przyszłym tygodniu w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom w sugerowanej cenie 899 złotych. W sieci Plus dostępna będzie w wersji 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.Moto G10 to urządzenie tańsze o 200 złotych od Moto G30, co znajduje odzwierciedlenie w specyfikacji. Różnic jest sporo. Ekran 90 Hz zastąpił tu panel 60 Hz, Snapdragona 662 znacznie słabszy Snapdragon 460, a szybkie ładowanie 20 W ustąpiło miejsca ładowaniu 10 W. Skromniejszą rozdzielczość ma kamerka główna - 48 Mpix oraz przednia - 8 Mpix. W sprzedaży pojawi się wyłącznie model z 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci na dane. Poza tym, oba smartfony są identyczne.Motorola Moto G10 będzie dostępna w Polsce w wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej w przyszłym tygodniu w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD i x-kom w sugerowanej cenie 699 złotych. Smartfon będzie również dostępny w sieci Play.Źródło: Motorola