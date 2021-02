Stacjonarne PC Acer Predator Orion z całą gamą GeForce od RTX 3060 Ti do 3090

Acer Predator Orion 9000 dla największej wydajności i świetnych dodatków





Acer Predator Orion 9000 / foto. Acer Najmocniejszym i największym komputerem będzie Acer Predator Orion 9000. Charakteryzuje się topowymi podzespołami dla graczy (w tym Intel Core i9 z chłodzeniem cieczą) i znajdziemy w nim takie grafiki jak GeForce RTX 3080, a nawet istnego potwora w postaci GeForce RTX 3090. Po zdjęciach widać, że opcjonalnie nawet w SLI, czy trzymając się nowej nazwy - NVlink. Jak gaming, to też podświetlenie i przezroczysty panel.

Bardziej opłacalna wysoka półka - Acer Predator Orion 5000 z RTX 3080

Acer Predator Orion 5000 / foto. Acer

Acer Predator Orion 3000 - gamingowy mocarz dla oszczędniejszych z RTX 3060 Ti

Acer Predator Orion 3000 / foto. Acer

W czasie trudnym dla ludzi chcących rozbudować swój komputer stacjonarny o m.in. nową kartę graficzną lub złożyć cały gamingowy PC od podstaw, pewnym wyjściem jest kupno gotowej firmowej maszyny. Wielu użytkowników komputerów mimo wszystko woli własnoręcznie stworzony PC lub przez wybrany przez nich sklep, ale w obecnej sytuacji warto rozważyć gotowe zestawy.Acer zamknął wszystko w sporej agresywnie wyglądającej obudowie z bokiem z hartowanego szkła, a wzornictwo zawiera też podświetlane wentylatory Predator FrostBlade. Nie jest tanio, ale pamiętajmy o użytych topowych podzespołach czy chłodzeniu procesora AiO. Cena modelu Acer Predator Orion 9000 będzie zaczynać się od 18000 złotych w zależności od zamawianej konfiguracji.Nieco niżej w hierarchii stoi Acer Predator Orion 5000. Wciąż możemy liczyć nawet na Intel Core i9, ale ten model sprzedawany będzie wyłącznie z grafiką GeForce RTX 3080. Acer zachwala, że znów zobaczymy chłodzenie cieczą AiO, choć zdjęcia sugerują, że alternatywnie Orion 5000 będzie mógł dostać też duży tradycyjny cooler.Ponownie zobaczymy elementy z LED i przezroczysty panel boczny. Jednak pewne przycięcia czy przede wszystkim zastosowanie tańszej (co nie znaczy, że budżetowej, po prostu mniej drogiej) karty graficznej zaowocuje rozsądniejszą ceną. W zależności od konfiguracji będzie wynosić od 11000 złotych. To bardzo dużo, ale zauważmy, że w podstawowej edycji zarówno Orion 9000 jak i Orion 5000 będą zaopatrzone w RTX 3080, a różnica w cenie i tak wynosi 7000 złotych.Wciąż oscylujemy wokół bardzo wydajnych układów w grach, ale ich pozycjonowanie cenowe jest znacznie mniej uciążliwe dla portfela. Najniższy Acer Predator Orion 3000 będzie mógł pochwalić się grafiką GeForce RTX 3060 Ti. Propozycja zauważalnie słabsza od RTX 3080, jednak wciąż mająca świetne osiągi przy rozgrywce w nowych tytułach. Procesor także wybrano tańszy, ale zapewniający dobre osiągi w grach - Intel Core i5.Niezmienne jest za to podświetlenie RGB za panelem z hartowanego szkła. Inną wartą wspomnienia cechą jest wielkość obudowy. Jeśli zależy wam na nie tak ogromnej maszynie, to Orion 3000 będzie lepszym wyborem. Jego skrzynka ma kubaturę 18 litrów, a wyższy Orion 5000 aż 30 litrów. W zależności od konfiguracji, komputer będzie dostępny w cenie od około 6000 złotych.Zapytacie pewnie teraz, a gdzie jakiś model z RTX 3070? To wcale nie przeoczenie czy dziura w ofercie. Firma nie prezentuje go w tej chwili, bo już w grudniupojawił się w sklepach. Wszystkie opisane stacjonarne maszyny powinny być dostępne na polskim rynku jeszcze w lutym.Źródło i foto: Acer