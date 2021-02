Stworzyłem najpopularniejszy komputer do gier na świecie

Zapomnijmy wszyscy przez chwilę o mizernej dostępności kart graficznych NVIDIA RTX 3000 i właścicielach ogromnych kopalni kryptowalut, wydobywających w pośpiechu absurdalne ilości Bitcoinów i Ethereum. Śledząc dyskusje w sieci można nieopacznie odnieść wrażenie, że świat gamingu to tylko ray tracing, rozdzielczość 4K i komputery z układami graficznymi kosztującymi mniej więcej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce. Rzeczywistość wygląda tymczasem zgoła inaczej. Gracze marzą o nowoczesnych kartach graficznych, które najczęściej... cóż, pozostają w sferze marzeń. Zamiast tego złóżmy sobie komputer przeciętnego gracza. Jakie podzespoły znajdziemy wewnątrz jego obudowy?Z jakiego komputera korzysta przeciętny gracz? Odpowiedź na to pytanie daje styczniowa ankieta dotycząca sprzętu i oprogramowania, opublikowana przez Valve. Ta jest wiarygodna i tworzona na podstawie tego, z czego korzystają na co dzień użytkownicy tej najpopularniejszej na świecie platformy dystrybucji cyfrowej. Na jej podstawie złożymy sobie najpopularniejszy komputer do gier na świecie. Steam nie podaje szczegółowych danych na temat płyt głównych, zasilaczy i innych pomniejszych komponentów, jednakże nie przeszkadza to wcale w uzyskaniu ogólnego pojęcia na temat tego, jak obecnie wyglądają komputery graczy.

Granie w 4K to wciąż pieśń przyszłości

O takim komputerze (chłodzonym cieczą) marzy wielu graczy, ale na tego typu rozwiązania stać nielicznych. | Źródło: Canva ProPodstawą komputera do gier jest rzecz jasna odpowiednia karta graficzna. Aż 9,38% użytkowników Steam ma w swoich laptopach i komputerach stacjonarnych układ. Tuż za nim w klasyfikacji jest GeForce GTX 1050 Ti z wynikiem 6,79% (popularny w laptopach) oraz GTX 1650 z rezultatem 4,75% (to także zasługa laptopów). Pierwszy z RTX-ów to GeForce RTX 2060 z 3,58-procentowym udziałem - na 6. miejscu. Pierwsza z kart AMD w zestawieniu to AMD Radeon RX 580 z udziałem 2,07% na 10. lokacie.NVIDIA GeForce GTX 1060 - ta karta graficzna ma już niemal 5 lat... | Źródło: NVIDIAOdnalezienie najpopularniejszego procesora jest nieco trudniejszym zadaniem. 42,94% użytkowników Steam korzysta z układów 4 rdzeniowych. Wiemy też, że 18,03% ogółu dysponuje procesorem o taktowaniu 3,3 - 3,69 GHz. Istnieje całkiem sporo układów wpisujących się w te parametry. Biorąc pod uwagę, że Intel ma aż 72% udziałów w procesorach na Steamie, wypada założyć, że największą popularnością cieszy się któryś z procesorów tego producenta. Który?? Być może Intel Core i5-7500? Na wszelki wypadek załóżmy, że jest to starszy i tańszy układ.Zdziwilibyście się, jak wiele osób korzysta dziś z procesorów sprzed kilku generacji. | Źródło: IntelLwia część graczy ma w swoich laptopach i komputerach stacjonarnych. Grupa ta stanowi 43,84% użytkowników platformy Steam. Z 8 GB RAM-u korzysta 28,61% graczy, a 10,80% stosuje w swoim sprzęcie liczbę większą od 16 GB. Nie sposób nie zwrócić uwagę na 4,89-procentową grupę graczy z 4 GB RAM-u w ich komputerach.Wszystkie gry wypada na czymś instalować. 51,74% graczy dysponuje nośnikami danych o pojemności. Miło by było móc założyć, że są to szybkie nośniki SSD, ale niestety Steam nie udostępnia danych na ten temat. 16,89% graczy korzysta z dysków o pojemności 250-499 GB (to prawdopodobnie pamięci SSD) i 16,91% z nich dyskami o pojemności 750-999 GB (to mogą być na przykład systemowe nośniki SSD sparowane z dyskami HDD).Na podstawie powyższych podzespołów wyciągnęliście już zapewne wiele wniosków. Jeden z nich brzmi: na granie w rozdzielczościach wyższych od Full HD wciąż mogą pozwolić sobie nieliczni. To prawda. Aż 66,70% osób korzysta ze Steam w rozdzielczości. Oczywiście wśród tej grupy są także posiadacze wydajnych kart graficznych pokroju układów GeForce RTX, ale stanowią oni mniejszość. Aż 8,32% graczy gra w rozdzielczości 1366x768 pikseli - zapewne na laptopach. Trzecia najpopularniejsza rozdzielczość to... 2560x1440 pikseli z udziałem 7,47%. Z 4K korzysta 2,34% użytkowników Steam. A może to nie taki zły wynik?Osoby dysponujące mniej wydajnym sprzętem komputerowym w trakcie przeglądania mediów społecznościowych często odnoszą wrażenie, jakoby wszyscy wkoło mieli lepszy sprzęt. Czy jeśli spojrzycie na powyższe dane... faktycznie jesteście w aż tak złej pozycji ze swoimi gamingowymi maszynami? ;)Źródło: Steam Survey