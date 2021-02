PlayStation 5 na Allegro. Zapowiedziano sprzedaż konsoli

PlayStation 5 na Allegro, kiedy?

"Uwaga! Jeżeli są na sali osoby zainteresowane zakupem konsoli #PS5 to po starej znajomości zalecam czujność zakupową na @Allegro_Group"

Aktualne ceny PS5 na Allegro nie zachęcają do zakupu / foto. wł.

Gdzie kupić PlayStation 5 w Polsce?

Chyba nie ma na rynku drugiego tak pożądanego produktu z kategorii szeroko pojętej elektroniki użytkowej jak. Najnowsza generacja konsoli do gier od Sony sprzedaje się znakomicie, problem stanowi natomiast niewystarczająca produkcja. Na całym świecie wszystkie dostępne egzemplarze PlayStation 5 wyprzedają się dosłownie natychmiast. Gdzie w Polsce kupić PS5? Sprzęt wkrótce maKonsola cyklicznie pojawia się w polskich sklepach z elektroniką jednak w naprawdę małych nakładach. Dodatkowo, sprzedawcy wykorzystują duże zapotrzebowanie na PS5 i dorzucają do zestaw często niekoniecznie potrzebne graczom akcesoria oraz gry. MediaMarkt poszedł o krok dalej i sprzedawał konsolę w zestawie z telewizorem.Nadzieje kupujących rozbudził, rzecznik prasowy Allegro. Na Twitterze pojawił się wpis o następującej treści:Niestety nic więcej nie wiemy i pozostaje czekać na oficjalne komunikaty Allegro. Miejmy nadzieję, że konsola będzie oferowana bez dodatków i to w oficjalnej cenie czyli 2299 złotych za wersję z napędem i 1849 złotych za wersję Digital Edition.Osoby zainteresowane ofertą odsyłamy do kategorii Konsole - Sony PlayStation 5 (PS5) na Allegro . W tym miejscu powinny pojawić się konsole w momencie, gdy Allegro ruszy ze sprzedażą. Tymczasem możemy znaleźć tam oferty nieoficjalnych sprzedawców, którzy wykorzystując duże zapotrzebowanie, mocno zawyżają ceny.Jeżeli nie uda się Wam na Allegro, warto sprawdzić ofertę popularnych sklepów z elektroniką:Źródło: wł.