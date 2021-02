Facebook przygotowuje własnego smartwatcha. Co będzie potrafił?

Premiera już w 2022 roku.





fot. Alexander Shatov - Unsplash

Według najnowszych plotek, Facebook ma zamiar wejść w kolejny segment produktów. Tym razem portal społecznościowy będzie chciał skupić się naPrawdopodobna data premiery sprzętu została ustalona na 2022 roku, a sama informacja pochodzi z serwisu The Information. Źródło przecieku powołuje się na informatora znajdującego się blisko amerykańskiej marki.Inteligentny zegarek Facebooka ma być zasilany dostosowaną wersją systemu Android i będzie w stanie między innymi obsłużyć połączenia za pośrednictwem sieci komórkowej. Konstrukcja miałaby również możliwość– takimi, jak chociażby Peleton (popularna w USA cyfrowa usługa fitness).Ogromną zaletą smartwatcha Facebooka (a przynajmniej tak widzi to firma) jest umożliwienie użytkownikom. Możliwość śledzenia treningów oraz porównywania ich ze znajomymi miałaby być ekscytująca. Tego typu rozwiązania udostępnia obecnie większość inteligentnych zegarków, jednak faktycznie w przypadku Facebooka głębsza integracja z serwisem mogłaby mieć sens.Warto wspomnieć o tym, iż inteligentny zegarek Facebooka będzie kolejnym wektorem zbierania danych na temat użytkowników. Obecnie firma toczy wojnę z Apple – firma Tima Cooka od iOS 14.5 będzie umożliwiała blokowanie śledzenia przez Facebooka . Smartwatch od Marka Zuckerberga działałby zapewne w oparciu o konto na Facebooku, tym samymRozwój inteligentnego zegarka Facebooka ma być według The Information na „zaawansowanym etapie”, tak więc większej ilości informacji na jego tematNajwiększą niewiadomą póki co pozostaje cena oraz dostępność samego urządzenia.Źródło: Mashable / fot. Rachit Tank - Unsplash