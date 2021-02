iPhone 13 może zadebiutować z funkcją, która ucieszy wiele osób

W końcu się doczekamy.





iPhone 13 z Always on Display?





fot. Andrew Grisworld - Unsplash

Nowe informacje na temat iPhone’a 13 przedostały się do sieci. Co prawda Apple zaprezentuje swojego kolejnego smartfona zapewne dopiero na jesień 2021 roku, jednak festiwal plotek oraz przecieków jak zwykle rozpoczął się już kilka miesięcy wcześniej. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że iPhone 13 może zostać wyposażony w funkcję, która na urządzeniach z Androidem znajduje się od lat.Konkretniej chodzi o, które miałoby wyświetlać na ekranie najważniejsze powiadomienia oraz inne dane.Nowe wideo z kanału EverythingApplePro zdradza, iż kolejna generacja flagowców amerykańskiego producenta może doczekać się małej „rewolucji” w postaci wprowadzenia technologii Always On Display. iPhone 13 oprócz poprawek konstrukcyjnych związanych ze swoją obudową miałby takżeAlways on Display, to technologia, która– i to już lata temu. Wprowadzenie AOD przez Apple do iPhone’a nie będzie żadną niespodzianką, jednak może zwiększyć komfort korzystania z samego smartfona. Warto pamiętać, że nowe iPhone’y posiadają ekran OLED, co w połączeniu z wyświetlaniem powiadomień w konkretnych miejscachOprócz Always on Display, Apple iPhone 13 ma posiadać również wyświetlacz z częstotliwością odświeżania na poziomie 120Hz –Mniejsze zmiany w iPhonie 13 miałyby dotyczyć samego projektu tylnej obudowy. Ta miałaby być. Sam panel będzie „teksturowany”, jednak nie wiadomo dokładnie jakich technologii zdecyduje się użyć Apple.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na premierę iPhone’a 13. Wraz z kolejnymi tygodniamiŹródło: 9to5Mac / fot. Rahul Chakraborty - Unsplash