20 tanich gadżetów z AliExpress dla graczy

Gadżety z Chin, które warto kupić.



Co warto kupić na AliExpress? Tym razem postanowiliśmy przejrzeć popularną wśród Polaków platformę zakupową pod kątem ciekawych akcesoriów dla graczy. Przyjrzeliśmy się zarówno gadżetom związanym z konsolami poprzedniej i obecnej generacji, jak i komputerami osobistymi. Wierzymy, że każdy znajdzie w niniejszym zestawieniu jakiś praktyczny gadżet dla siebie lub bliskiej osoby.

1. Duże podkładki pod mysz z ciekawymi wzorami



Szukasz metod na łatwą i szybką zmianę wyglądu stanowiska swojej rozrywki? Kup sobie niedrogą, kolorową podkładkę XXL z ciekawym wzorem. W obrębie tej oferty znajdziesz ich całkiem sporo.



Cena: od ok. 38 złotych



2. Nakładki na analogi dla padów PlayStation i Xbox

Chcesz spersonalizować wygląd swojego kontrolera do konsol PlayStation lub Xbox? A może po prostu guma na gałkach analogowych nie jest już pierwszej świeżości? Spokojnie, na AliExpress kupisz nakładki silikonowe na analogi w wielu ładnych wzorach.



Cena: ok. 3 złote



3. Taśma na rzep do porządkowania kabli

Już nawet metr tej arcyprzydatnej taśmy z rzepem pomoże uporządkować kable dookoła biurka komputerowego oraz we wnętrzu obudowy. Zyski płynące z takiego działania są oczywiste: estetyczny wygląd gamingowej świątyni, łatwiejsze pozbywanie się kurzu z jej bezpośredniego sąsiedztwa oraz lepszy przepływ powietrza i niższe temperatury wewnątrz obudowy.



Cena: ok. 5 złotych



4. Plecak z Among Us - mnóstwo wzorów

Modny plecak dla dziecka lub nastolatka? Proszę bardzo, polecamy model na czasie, związany z popularną grą Among Us. Jest wodoodporny i dobrze wykonany.



Cena: ok. 39 złotych



5. Myszka Razer Viper Mini z Chroma RGB, ultralekka

Wierzcie lub nie, ale to jedna z najlepszych myszek w cenie do 100 złotych. Ba, przez wielu graczy uznawana jest za najlepszą. Razer Viper Mini waży zaledwie 61 gramów i może pochwalić się nie tylko doskonałym sensorem optycznym, ale także wsparciem dla podświetlenia Chroma RGB.



Cena: ok. 111 złotych



6. Klawiatura mechaniczna Metoo - różne przełączniki

Nie chcesz wydawać na klawiaturę mechaniczną dużych pieniędzy, a chcesz zasmakować komfortu płynącego z korzystania z tego rodzaju urządzenia? Nic prostszego - spraw sobie prezent w postaci klawiatury Metoo. Do wyboru przełączniki czerwone (ciche), niebieskie (głośne, wyraźny punkt aktywacji) oraz czarne.



Cena: ok. 72 złote



7. Podstawka na PlayStation 5

Niedroga podstawka umożliwiająca postawienie konsoli PlayStation 5 w orientacji pionowej. Sprzedający zaznacza, że jest dedykowana wersji bez napędu płyt.



Cena: ok. 28 złotych



8. Silikonowe etui na pada PS4 - różne wzory

Wygląd pada DualSense nie przypadł Ci do gustu? A może chcesz go spersonalizować lub ochronić przed uszkodzeniami fizycznymi? Zaledwie 10 złotych kosztuje dobrej klasy etui. Do wyboru całe zatrzęsienie wzorów.



Cena: ok. 10 złotych



9. Silikonowe etui na pada Xbox One X/S - różne wzory

Etui na kontroler do Xboxa? Proszę bardzo, zapłacisz za nie jedynie 8 złotych. W ofercie znajduje się mnóstwo różnych wzorów - co jeden, to ciekawszy.



Cena: ok. 8 złotych



10. Przewód HDMi 2.1 8K/60Hz Ugreen

Dobrze jest mieć w domu co najmniej jeden dodatkowy lub po prostu dobrej klasy przewód HDMI. Jaki kabel do konsoli PlayStation 5 lub Xbox Series S/X wybrać? Polecamy ten od firmy Ugreen, obsługujący transfer danych na poziomie 48 Gb/s i wspierający zarówno przesyłanie obrazu 8K/60Hz, jak i 4K/120Hz.



Cena: od ok. 18 złotych



11. Stacja ładująca dla dwóch padów Xbox One X/S

Uniwersalna ładowarka dla dwóch kontrolerów do konsol Xbox One X i One S. Must have w każdym domu, w którym kanapowe pojedynki w FIFA 21 lub innych grach są na porządku dziennym.



Cena: ok. 62 złotych



12. Stacja ładująca dla dwóch padów DualSense PS5

Nie ma sensu przepłacać za drogą, oryginalną ładowarkę dla dwóch kontrolerów DualSense. Na AliExpress odpowiednią stację ładującą da się kupić obecnie w cenie zaledwie 68 złotych. Dostawa z Chin do Polski jest darmowa.



Cena: ok. 68 złotych



13. Stacja ładująca dla dwóch padów PlayStation 4

Niedroga stacja ładująca na dwa kontrolery do PlayStation 4. 18 złotych to naprawdę niewielka cena za tak wielką wygodę.



Cena: ok. 18 złotych



14. Uniwersalny kontroler Bluetooth, także dla Nintendo Switch

Dodatkowy kontroler do Nintendo Switch wcale nie musi być drogi. Bluetooth Pro Gamepad kosztuje zaledwie 53 złote - jest dobrze wykonany i co najważniejsze może współpracować także z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth, także komputerami PC, smartfonami i tabletami.



Cena: ok. 53 złotych



15. Podkładka z podświetleniem RGB pod myszkę

Jeśli prezentowane wcześniej wesołe podkładki nie przypadły Ci go gustu, to być może zainteresują Cię takie z podświetleniem RGB, pozbawione grafik? Te są bardzo często zamawiane i wysoko oceniane.



Cena: ok. 33 złotych



16. Etui na Nintendo Switch

Niedrogie etui na Nintendo Switch. Twarde, pojemne i dostępne w szerokiej palecie różnych wzorów o kolorów.



Cena: ok. 26 złotych



17. Myszka Razer Deathadder Essential

Wiemy, że gracze uwielbiają produkty marki Razer. Niestety, dla wielu są one po prostu zbyt drogie. Myszka Razer Deathadder Essential na AliExpress kosztuje ponad 50 złotych mniej niż w Polsce. 96 złotych za dobrej klasy myszkę? To kusząca propozycja.



Cena: ok. 96 złotych



18. Efektowne etui na kartridże do Nintendo Switch

Gracze lubią trzymać kartridże z grami na Nintendo Switch poza oryginalnymi pudełkami, eksponowanymi gdzieś na półeczce. Kartridże można przechowywać na przykład w takim oto stylowym i kompaktowym pudełku, które pomieści ich aż 16!



Cena: ok. 22 złote



19. Szkło ochronne dla Nintendo Switch

