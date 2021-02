Sony chce być jak Ferrari. Straszy pozwem za personalizację konsoli

Świat jest pełen absurdów. Gdy mowa jest o przedziwnych praktykach producentów zawsze z tyłu głowy mam postawę Ferrari, która potrafi straszyć kosumentów pozwami za niewinne modyfikacje samochodów z logo tej marki. Przykłady? W 2008 roku prawnicy z Marenello pozwali osobę przerabiającą Ferrari 360 na limuzynę i wezwali go do usunięcia emblematów z auta. Wyjątek? Nie, bowiem zaatakowali także znanego muzyka o pseudonimie Deadmau5 za oklejenie Ferrari 458 folią z Nyan Catem i zmianę jego emblematów na "Purrari", żądając cofnięcia modów.

"Śmiało, pozwijcie nas"

Sony vs dbrand, czyli korporacja kontra zdrowy rozsądek?

Purrari, czyli Ferrari 458 należące do Deadmau5. Ferrari nie spodobała się zamiana logo firmy. | Źródło: YouTubeTeraz drogą Ferrari kroczy Samsung, który pozwem szantażuje amerykańską firmę- znanego producenta wrapów i skinów na smartfony, a także podmiot oferujący akcesoryjne, czarne obudowy dla PlayStation 5.- odpowiadają pewni swego przedstawiciele dbrand.Czarne panele obudowy dla PlayStation 5 () od brand są już dostępne w przedsprzedaży. Właściciele konsoli Sony mogą po prostu zdjąć białe osłony i zastąpić je ciemnymi wersjami, dzięki czemu ich sprzęt będzie w większym stopniu przypominał urządzenia poprzednich generacji. PS5 Darkplates mają naniesioną mikroteksturę, zawierającą "rozpoznawalne, ale z prawnego punktu widzenia odmienne spojrzenie na klastyczne kształty znane z padów do PlayStation". Trudno się z tym nie zgodzić, czyż nie?Akcesoryjna, czarna obudowa dla PlayStation 5, czyli dbrand PS5 Darkplate. | Źródło: dbrandSony w przeszłości miało już pretensje do producentów akcesoryjnych obudów dla ich konsol. W listopadzie 2020 roku firma CustomizeMyPlates została zmuszona przez prawników Sony do usunięcia swoich produktów ze sprzedaży i anulowania zamówień dokonanych w przedsprzedaży. Stało się tak w obliczu zagrożenia pozwem ze strony japońskiego giganta, który początkowo zwrócił uwagę na nazwę produktu - PlateStation 5.dbrand będzie liczyło na wycofanie żądań przez Sony. Pierwszy rzut obudów Darkplates został wyprzedany błyskawicznie. Wysyłka kolejnych partii będzie miała miejsce w lutym, marcu i kwietniu, co pokazuje jak wielkim zainteresowaniem cieszyłyby się czarne konsole Sony. Obecnie sprzedawana jest czwarta partia akcesoriów (w promocyjnej cenie 49 dolarów, czyli ok. 180 złotych złotych), które będą wysyłane w maju.Na tę chwilę dbrand robi sobie całkiem niezłą reklamę na fali żądań Sony...Czy pretensje ze strony są słuszne? Nie wygląda na to, by dbrand naruszało jakikolwiek znak towarowy zastrzeżony dla Sony...Źródło: dbrand