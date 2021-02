UWQHD, HDR i szybka matryca. MSI Artymis - gamingowy monitor także do konsol

Wysoka rozdzielczość i szeroka paleta barw w MSI MPG Artymis





Podświetlenie RGB umieszczono z tyłu monitora / foto. MSI Nowa seria Artymis wzięła swoją nazwę od alternatywnego imienia greckiej bogini Artemidy. Producent chwali się, że przy dużej przekątnej monitora wynoszącej 34 cale i ultrapanoramicznych proporcjach 21:9, promień zakrzywienia obrazu 1000R będzie najbardziej odpowiedni ze względu na charakterystykę ludzkiego wzroku. MSI zachwala, że pozwala to na świetne zanurzenie się w grze.

Monitor 2K+, który spodoba się graczom PC i konsolowym

Pod tym kątem dobrze widać zakrzywienie matrycy / foto. MSI

Kompleksowe podejście do monitorów dla graczy musi brać pod uwagę kwestię podwyższonego odświeżania i niskiego czasu reakcji matrycy, dużej rozdzielczości. Przyjemnie byłoby mieć też niezłe kolory (najlepiej z HDR) czy opcjonalnie zakrzywiony ekran i proporcje ultrapanoramiczne. Wszystko to znajdziecie w najnowszym gamingowym monitorze MSI MPG Artymis 343CQR.Jakość samego obrazu też powinna wypadać bardzo dobrze. Rozdzielczość matrycy wynosi 3440 x 1440 pikseli, co jest zgodne ze standardem UWQHD (2K+). Lepszy niż typowy kontrast zapewnia zgodność ze standardem DisplayHDR400. Producent określa, że pokrycie palety barw DCI-P3 wynosi 92,7 proc, a sRGB 117,8 proc. To naprawdę niezłe parametry, które można spotkać też w konstrukcjach niekoniecznie polecanych tylko dla graczy. Co ciekawe, zastosowano matrycę VA, a nie IPS. Użyty typ sprawia, że łatwiej uzyskać głębokie czernie nawet bez strefowego podświetlenia.Graczy powinno ucieszyć kilka cech. Czas reakcji wynosi tylko 1 ms, a odświeżanie 165 Hz. Co więcej, monitor MSI MPG Artymis 343CQR wspiera technologię synchronizacji klatek obrazu Freesync Premium. Nie zabrakło nawet podświetlenia RGB zgodnego z systemem MSI Mystic Light. Gracze konsolowi mogą się zastanawiać, czy kupno ultrapanoramy z rozszerzonym 2K ma sens. W końcu stare i nowe PlayStation czy Xboxy nie obsługują takiej rozdzielczości, a jedynie full HD, a później dopiero wyższą 4K - bez opcji pomiędzy. MSI pomyślało nawet o tym i dodało tryb Console Mode, który może akceptować obraz 4K i skalować go do 2K nawet z włączonym HDR.Można wspomnieć też o regulowanej podstawie na zasadzie pochylenia, zmiany wysokości i okręcania. Zastosowano takie złącza jak jedno DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.0, jedno USB-C (z możliwością pracy jako DisplayPort), dwa pełnowymiarowe USB 3.2 Gen 1 i jedno USB 3.2 Gen 1 typu B do podłączenia z komputerem. Niestety nie ujawniono jeszcze ceny ani daty premiery sprzętu, ale zapewne nie będziemy musieli długo czekać, bo w poszukiwaniu informacji znalazłem już karty produktu (bez ceny czy informacji o dostępności) w internetowych sklepach.Źródło i foto: MSI