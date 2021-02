realme Smart Bulb dostępna w Polsce. Oto żarówka, która Cię posłucha

To nie jest zwykła żarówka.

realme oprócz smartfonów oraz elektroniki noszonej produkuje też sporo sprzętu IoT. Do portfolio marki właśnie dołączyło akcesorium idealne do nowoczesnego domu.Jest to oczywiście żarówka LED. Ma moc 9 W i szacowaną żywotność na poziomie 25 000 godzin. Przy świeceniu przez 5 godzin dziennie powinna wytrzymać prawie 14 lat.

realme umożliwiło wyświetlenie 16 milionów kolorów, więc daje użytkownikom pełną dowolność. Czy chcecie białe, przyjemne światło, czy zmysłową czerwień - wybór należy do Was. To może być dobry prezent na walentynki ;).Oczywiście możliwe jest też regulowanie temperatury bieli między 1700 K (bardzi ciepłe) po 6500 K (zimne).Producent obiecuje rzetelną pracę. Żarówka ma pozwalać na płynną zmianę parametrów świecenia bez migotania oraz wydajne odprowadzanie ciepła.realme Smart Bulb może być kontrolowana dzięki aplikacji realme Link instalowanej na smartfonie. Co ciekawe, można nią sterować za pomocą głosu. Jest kompatybilna z systemami Google Home oraz Amazon Alexa.Żarówka jest dostępna na stronach realmeshop.pl i sklep-realme.pl w cenie 79 złotych. Jest więc o 10 zł tańsza niż podobna żarówka Xiaomi (89 złotych z oficjalnej dystrybucji).