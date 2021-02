Xiaomi Mi 11 Ultra w pełnej okazałości. Aparat zajmuje niemal pół tylnej obudowy!

Jest na co czekać.





Xiaomi MI 11 Ultra – specyfikacja





fot. Tech Buff - Youtube

Ultra to smartfon, który już wcześniej pojawiał się w postaci różnych plotek i przecieków. Tym razem mamy jednak do czynienia ze sporą porcją informacji na temat nowego flagowca chińskiego producenta. Dowiedzieliśmy się także, czego mniej więcej możemy spodziewać się w kontekście jego specyfikacji. Trzeba przyznać, że będziemy mieli do czynienia z… prawdziwym potworem.Xiaomi MI 11 Ultra ma posiadaćz zakrzywionymi krawędziami. Oprócz tego możemy liczyć na częstotliwość odświeżaniaoraz 20-megapikselowy aparat do zdjęć selfie. Sam ekran będzie wzmocniony szkłem Gorilla Glass Victus. Xiaomi Mi 11 Ultra zapewni również kompatybilność z certyfikatem IP68.Za sprawne działanie urządzenia ma w tym przypadku odpowiadać. Jeśli zaś chodzi o pamięć na dane użytkownika, Mi 11 Ultra wykorzysta standard UFS 3.1. Osobom, które lubią duże baterie na pewno spodoba się fakt, iż nowy smartfon Xiaomi będzie posiadał akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dlaNa tylnej obudowie Xiaomi MI 11 Ultra znajdzie się główny aparat o rozdzielczości. Całość ma obsługiwać 10-krotny zoom optyczny. Mi 11 Ultra wyposażono również w głośniki Harman Kardon oraz skaner linii papilarnych zintegrowany bezpośrednio z wyświetlaczem. Smartfon działa w oparciu oObecnie, którą trzeba będzie za niego zapłacić.W tym przypadku będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.Źródło: YouTube / fot. Tech Buff - YouTube