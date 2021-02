Intel wyśmiewa Apple i procesory Apple M1. To słaba zagrywka

Intel kpi z Apple w swoich reklamach

Only a PC offers tablet mode, touch screen and stylus capabilities in a single device. #GoPC — Intel (@intel) February 2, 2021

Apple robi swoje, Intel traci grunt pod nogami

Firma Intel nie potrafi pogodzić się z tym, że Apple postanowiło uniezależnić się od jej procesorów. Autorski układ ARM Apple M1 pokazał już, że jest w stanie deklasować sprzęt z Windows ARM. Amerykański producent w odpowiedzi pochwalił się benchmarkami, w których przekonuje, że Intel Core i7-1185G7 dorównuje lub przewyższa wydajnością chip M1 w MacBooku Pro. Przechwałkom tym towarzyszyły zasadne wątpliwości co do metodyki przyjętych testów. Teraz Intel uderza w Apple prześmiewczymi reklamami.Przedstawiciele Intela zdążyli już zapomnieć o trwającej przez ok. 15 lat współpracy, w ramach której dostarczali Apple swoje procesory. Wszystko to za sprawą budzącego ogromne zainteresowanie na całym świecie układu Apple M1, który stał się alternatywą dla rozwiązań "niebieskich". Pomimo że autorski chip Apple chwalony jest powszechnie za wydajność i efektywność działania, Intel w swojej nowej kampanii reklamowej postanowił go wyśmiać. Jej myślą przewodnią są rzeczy, których nie da się zrobić na komputerach Mac M1 i MacBook M1.Nowa kampania reklamowa została uruchomiona na Twitterze i innych serwisach społecznościowych. Intel próbuje w niej dowieść, że są pewne zadania, które mogą wykonać tylko komputery z systemem Windows 10. W jednej z nich czytamy, że "tylko komputer PC jest w stanie zaoferować możliwość pracy w trybie tabletu, ekran dotykowy i przydatne funkcje rysika - w jednym urządzeniu". Brzmi znajomo? Tak samo Microsoft zachwalał swój sprzęt z linii Surface , zestawiając go z nowym Apple MacBook Pro.Inna reklama w kampanii jest jeszcze bardziej agresywna. Konsumenci dowiadują się z niej, że komputery Mac nie są stworzone dla inżynierów i gier, ponieważ system Windows ma szerszy katalog oprogramowania i gier niż macOS. Wspomina się nawet o tym, że "jeśli możesz uruchomić Rocket League, nie korzystasz z Maca". Wsparcie dla Rocket League na mac OS zakończono w ubiegłym roku.Do promowania sprzętu Intel wykorzystał nawet opłacanych przez siebie youtuberów. Jednym z nich jest Jon Rettinger, który przekonuje, że jego MacBook ustępuje komputerom z procesorem Intela. W niektórych krajach tego rodzaju reklama porównawcza jest zakazana.Apple podaje, że całkowite przejście z procesorów Intela na układy Apple ma zakończyć się do końca 2022 roku. Wtedy to firma z Cupertino nie będzie miała w swojej ofercie żadnych komputerów Mac z procesorem Intel.Intel stracił nie tylko kluczowe partnerstwo z Apple. Producent regularnie traci udziały w rynku procesorów na rzecz układów AMD. Dość powiedzieć, że na początku tego roku udziały AMD były wyższe od Intela po raz pierwszy od 15 lat Źródło: Intel