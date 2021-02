Motorola to królowa długiego czasu pracy smartfonów. Dlaczego warto wybrać moto g9 power z największą baterią w historii serii?

Uwaga mediów technologicznych skupia się przeważnie wokół dość drogich nowości. Powód jest prosty: największe emocje wśród czytelników budzą przede wszystkim te urządzenia, na które stać jedynie nielicznych. Dane sprzedażowe pokazują jednak, że o ile ekscytujemy się dobrami luksusowymi i elektroniką z najwyższej półki, kupujemy najczęściej sprzęty, które uznajemy za oferujące najkorzystniejszy stosunek ceny do możliwości i szeroko rozumianej jakości. Tak dzieje się na przykład w przypadku smartfonów.Polacy niezwykle często pytają w Internecie o polecane smartfony do 1000 złotych lub w nieco wyższej cenie. Podczas gdy wielu producentów uczestniczy w wyścigu o tworzenie najwydajniejszych i najdroższych przy okazji flagowców, firma Motorola postanowiła wyspecjalizować się w oferowaniu urządzeń szytych na miarę potrzeb konsumentów poszukujących wymarzonych smartfonów w przystępnych pieniądzach. To dlatego już lata temu Polacy tak bardzo polubili smartfony z serii moto g.O ile dobrze liczę, w skład średniopółkowej serii moto g od momentu jej debiutu w 2013 roku wchodzą aż 33 urządzenia. Pamiętam jeszcze doskonale, jak duże zainteresowanie w 2014 roku budziła moto g 2. generacji - głównie za sprawą świetnej relacji niskiej ceny do płynności działania. Nie zapomniałem też jak wielce pozytywne wrażenie swoimi możliwościami fotograficznymi robiła na mnie niedroga moto g4 z 2016 roku. Moimi ulubionymi przedstawicielami serii moto g stały się jednak słuchawki z linii power. Nazwa power wzięła się z tego, że smartfony te cechuje ponadprzeciętnie długi czas pracy na baterii. Przypominam, że wedle różnorakich badań długi czas pracy na baterii jest według konsumentów jedną z największych zalet smartfonów.Gdy testowałem moto g9 power , dostrzegłem wiele jej zalet. Byłem zaskoczony wysoką jakością zdjęć z aparatu głównego o rozdzielczości 64 Mpix (zobaczycie je tutaj), jakością obrazu wyświetlanego na dużym, 6,8-calowym ekranie IPS, czy też obecnością pożądanego modułu NFC, umożliwiającego dokonywanie płatności zbliżeniowych. Urzekł mnie czysty Android z praktycznymi dodatkami Moto, czy też dobra jakość działania modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac.

Moto g9 power / foto. Motorola

Moto g9 power / foto. Motorola

Moto g power przewodzi rankingom

Niedrogi smartfon z pojemną baterią? Oto on

Weź udział w konkursie, wygraj dwa telefony

Materiał powstał we współpracy z Motorola

Zastosowanie układu Qualcomm Snapdragon 662 i najpojemniejszej w historii serii moto g baterii 6000 mAh skutkuje także największym atutem moto g9 power - rekordowym czasem pracy na baterii. 3 dni działania bez doładowywania? Nie ma problemu.Moto g9 power sprawdza się perfekcyjnie w każdej z sytuacji, w której nie mamy w pobliżu gniazdka elektrycznego lub powerbanka. Długi wypad w góry? Podróż pociągiem w przedziale bez gniazdka? Znowu zapomniałeś przenośnego źródła zasilania? A może po prostu nie lubisz go nosić przy sobie? Moto g9 power jest telefonem wprost stworzonym dla osób korzystających ze smartfonów po kilka godzin dziennie - grających w gry, lubiących robić zdjęcia, przeglądających regularnie media społecznościowe lub czytających serwisy z wiadomościami. Jednym słowem moto g9 power to smartfon... dla każdego!Motorola trzyma się stanowczo swojej polityki związanej z dostarczaniem konsumentom Androida pozbawionego zasobożernych nakładek. Dzięki temu smartfony moto g, z nową moto g9 power na czele, działają płynnie, pozwalając przy tym czerpać sporo frajdy z użytkowania ich.Jak już wspomniałem wcześniej, korzystanie ze smartfonów moto uprzyjemniają drobne dodatki. Chcesz aktywować latarkę? Potrząśnij dwukrotnie smartfonem. Nie chcesz, aby sygnał nadchodzącego połączenia zakłócił ważne spotkanie? Odłóż smartfon ekranem do dołu. Równie przydatny na co dzień jest Wyświetlacz Moto, prezentujący powiadomienia na ekranie blokady. Takich drobiazgów jest mnóstwo - oczywiście można je dostosować do własnych preferencji.Warto zauważyć, że o ile smartfony moto g power zdumiewają długim czasem pracy bez konieczności ich ładowania, pozostałe propozycje z serii moto g również nie mają się czego wstydzić. Na osoby pragnące zrezygnować z pojemności baterii na rzecz nieco smuklejszej obudowy czeka choćby świetna moto g9 plus z baterią 5000 mAh. Dość powiedzieć, że w rankingu Tom's Hardware dotyczącym smartfonów charakteryzujących się najdłuższym czasem działania, aż 6 z 10 miejsc w czołowej dziesiątce należy do urządzeń marki Motorola. W zestawieniu znalazły się moto g9 power, moto g8 power, moto g fast, moto g stylus, Motorola edge oraz Motorola one 5G ace.W swojej recenzji moto g9 power pisałem, że smartfon sprzedawany jest w naprawdę atrakcyjnej cenie 799 złotych. Spieszę z informacją, iż w ramach specjalnej promocji, która potrwa aż do 18 lutego, sprzęt ten można kupić. Jeśli za podobne pieniądze da się kupić inny smartfon gwarantujący równie długi lub zbliżony czas pracy na baterii, to będzie to... moto g8 power.Gdzie kupić moto g9 power za 699 zł? Urządzenie dostępne jest na stronie motorola.com oraz w sklepach RTV Euro AGD Pamiętajcie, że promocja obowiązuje do 18 lutego 2021 r.Równolegle do promocji na smartfon moto g9 power firma Motorola zorganizowała ciekawy konkurs, komunikowany w mediach pod hashtagiem #powerlovers. Lubiany producent przygotował test, pozwalający sprawdzić... siłę związku. Rozwiążcie go, a zawalczycie tym samym o wygraną dwóch smartfonów moto g9 power - dla siebie i drugiej połówki. Szczegóły znajdziecie na profilach Motorola na Facebooku oraz Instagramie