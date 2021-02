Huawei celuje w rynek gamingowy. Szykuje laptopy dla graczy i konsolę

Laptopy gamingowe Huawei nie są nowym pomysłem





Honor Hunter V700 - pierwszy laptop gamingowy firmy należącej kiedyś do Huawei / foto. Honor Taki ruch nie jest w zasadzie dziwny, bo już pod koniec lata 2020 roku była submarka koncernu sama zaprezentowała laptopa Honor Hunter V700, który odpowiada właśnie na potrzeby graczy. Maszyna w najmocniejszej wersji sprzedawana jest z procesorem Intel Core i7-10750H i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2060. Do tego mamy też szybki dysk SSD czy matrycę o podwyższonym odświeżaniu 144 Hz. Huawei podobno miał także w 2020 pokazać swoje laptopy dla graczy, ale plan przesunął się na obecny rok.

Czy konsola Huawei naprawdę może być konsolą?

Od prawie dwóch lat Huawei boryka się z problemami zapoczątkowanymi przez wpisanie na czarną listę przez gabinet byłego już prezydenta USA Donalda Trumpa. Widać firma, aby zniwelować finansowe następstwa gorszej pozycji na zachodzie, chce zainwestować w rozwój poprzez kolejne działy sprzętu IT, bo jest coraz mocniej zainteresowana komputerowym gamingiem, a nie jak do tej pory wyłącznie laptopami biznesowymi czy do ogólnego użytku (jak np. testowany przez nasz grafiki otwierającej tekst).Co więcej, poza laptopami chiński koncern jest zainteresowany nawet konsolą, która miałaby być podobna do Sony PlayStation czy Microsoft Xbox. To już całkiem odważne pogłoski. W końcu na rynku zdominowanym przez Sony, Microsoft i w nieco innym segmencie Nintendo, będzie ciężko wybić się kolejnemu graczowi. Nie wiadomo też, czy laptopy i konsola będą oferowane globalnie. Wspominany już Honor Hunter jest przygotowany tylko z myślą o azjatyckim rynku, choć da się go zamówić wysyłkowo nawet do Polski.Jest też potencjalnie inne wytłumaczenie drugiego aspektu. Może sprzęt Huawei nazywany szumnie "konsolą" miałby podobną genezę do ogłoszonego przez? W końcu urządzenie tworzone przy współpracy z CoolerMasterem i innymi firmami technologicznymi będzie tak naprawdę niewielkim stacjonarnym komputerem gamingowym, który spokojnie można postawić przy TV w miejscu tradycyjnie zarezerwowanym przez konsolę. Ale to wciąż nie dosłownie konsola do gier, a bardziej handlowo-promocyjna koncepcja nazwy, której bliżej do zapomnianej już linii PC Steam Machines.Źródło: gizchina / Foto tytułowe: Huawei