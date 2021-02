IKEA wprowadza produkty gamingowe. Co znajdziemy w sklepie?

Dostępność na początku będzie ograniczona.





IKEA wprowadza sprzęty gamingowe





IKEA rozpoczęła współpracę z ASUS ROG i wprowadza do swojego sklepu zupełniey. Jednym z najdziwniejszych i jednocześnie najciekawszych pomysłów jest drewniana ręka za około 20 dolarów. Jej cel? To pozostaje już tylko w wyobraźni gracza. Oprócz tego, klienci IKEA mogą się spodziewać także stojaka na akcesoria oraz specjalnej poduszki na szyję, którą można zaczepić bezpośrednio na krzesło.W ramach nowego portfolio IKEA znajdziemy między innymi fotel czy biurko przeznaczone dla graczy. Każda z tych konstrukcji zostałai posiada szczegóły, które na pewno zostaną docenione przez osoby lubujące się w cyfrowej rozrywce. Wśród nowych produktów w IKEA znajdziemy także szafkę na nasze akcesoria i kable czy też specjalny pegboard do gier.Nie zabrakło również lampki pierścieniowej, myszy z uchwytem typu bungee czy nawet uchwytu na kubek, który można przymocować z boku biurka. Ewa Rychert z IKEA zdradza, że zaletą nowej oferty w sklepie jest między innymi– wiadomo, że spora liczba osób nie przepada za tego typu rozwiązaniem, które na masową skalę stosuje chociażby Razer.„Potrzeby miliardów graczy na całym świecie są bardzo zróżnicowane, podczas gdy istniejąca ofeta jest przedstawiana jako zaawansowana techniczne i często postrzegana jako sprzęt tylko i wyłącznie dla jednego typu gracza” – mówi Rychert. Szefowa działu biznesowego zdradziła, że nowe akcesoria powinny spodobać się także kobietom, które również stanowią bardzo dużą część grającej społeczności.Nowa oferta katalogowa IKEA ze sprzętem gamingowym jest na ten moment dostępna jedynie w Chinach.Źródło: TheVerge / fot. IKEA