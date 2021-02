NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti hitem sprzedaży w 2021 roku. Co się dzieje?

Smutny obraz światowego kryzysu. Smutny obraz światowego kryzysu.



Można by pomyśleć, że w 2021 roku gracze nikt nie będzie chciał kupować kart graficznych, które debiutowały w sprzedaży jeszcze w 2016 roku. Pandemia oraz gwałtowny wzrost cen kryptowalut prowadzi jednak do różnego rodzaju patologii. Przykłady? A proszę uprzejmie: sugerowana cena MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio z dnia premiery wynosi 2659 złotych. Jej dostępność jest niemalże zerowa, ale zdesperowani chętni mogą ją kupić od ręki w cenie 5999 złotych - nie od skalperów, a w całkiem popularnym sklepie Proline. Kuriozalny wyjątek? W żadnym razie. Na Allegro widzę oferty po 5595 złotych i 6999 złotych. I te karty się sprzedają! Sytuacja jest tak zła, że ze sklepów wymieciono nawet tańsze układy graficzne. Zakup GeForce RTX 2060, AMD XT5700, GeForce GTX 1660 i podobnych konstrukcji w normalnej cenie nie jest możliwy. Powód? Sprawdzają się świetnie w koparkach kryptowalut. Gracze i "górnicy" kupują teraz absolutnie wszystko, co potwierdza raport Tech Yes City.



GeForce GTX 1050 Ti w 2021 roku?

Zdesperowani gracze pragnący zmodernizować swoje leciwe komputery są w kropce. Nie wszystkich stać na to, aby kupować kartę w cenie dwa lub nawet trzy razy wyższej od sugerowanej. Ba, mało który rozsądny człowiek będzie chciał aż tak mocno przepłacić. Miłośnicy wirtualnej rozrywki coraz częściej sięgają po naprawdę stare GPU, licząc na to, że kupią je w sensownych pieniądzach. W Australii na sklepowe półki wróciły na przykład układy NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.



Można by pomyśleć, że w 2021 roku gracze nikt nie będzie chciał kupować kart graficznych, które debiutowały w sprzedaży jeszcze w 2016 roku. Pandemia oraz gwałtowny wzrost cen kryptowalut prowadzi jednak do różnego rodzaju patologii. Przykłady? A proszę uprzejmie: sugerowana cena MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio z dnia premiery wynosi 2659 złotych. Jej dostępność jest niemalże zerowa, ale zdesperowani chętni mogą ją kupić od ręki w cenie 5999 złotych - nie od skalperów, a w całkiem popularnym sklepie Proline. Kuriozalny wyjątek? W żadnym razie. Na Allegro widzę oferty po 5490 złotych Sytuacja jest tak zła, że ze sklepów wymieciono nawet tańsze układy graficzne. Zakup GeForce RTX 2060, AMD XT5700, GeForce GTX 1660 i podobnych konstrukcji w normalnej cenie nie jest możliwy. Powód? Sprawdzają się świetnie w koparkach kryptowalut. Gracze i "górnicy" kupują teraz absolutnie wszystko, co potwierdza raport Tech Yes City.Zdesperowani gracze pragnący zmodernizować swoje leciwe komputery są w kropce. Nie wszystkich stać na to, aby kupować kartę w cenie dwa lub nawet trzy razy wyższej od sugerowanej. Ba, mało który rozsądny człowiek będzie chciał aż tak mocno przepłacić. Miłośnicy wirtualnej rozrywki coraz częściej sięgają po naprawdę stare GPU, licząc na to, że kupią je w sensownych pieniądzach. W Australii na sklepowe półki wróciły na przykład układy NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.