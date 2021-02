Czy na Stalink da się grać? Testy satelitarnego internetu Elona Muska w CS:GO

Jest drogo, ale Starlink działa nawet z dala od naziemnej infrastruktury

To postanowił sprawdzić pochodzący z Kanady Linus Sebastian, który prowadzi wraz ze swoją ekipą kanał Linus Tech Tips na YouTube. Zacznijmy jednak od cen. Te niestety są bardzo wysokie w porównaniu do LTE, ADSL, FTTH czy FTTB, a nawet tradycyjnego łącza satelitarnego. Plusem jest jednak brak limitu pobierania i możliwość użytkowania w każdym miejscu na świecie. Przynajmniej docelowo, w tej chwili Starlink jest jeszcze dostępny tylko w wybranych obszarach.





Na jakie parametry możemy liczyć w tradycyjnych przyłączach?





Wyniki na łączu światłowodowym FTTH / foto. Instalki.pl

Testy stacjonarnego łącza radiowego w różnych warunkach / foto. Instalki.pl



Zdecydowanie najlepiej wypada FTTH, ale to nic dziwnego. W tym przypadku ping 1 ms i pobieranie powyżej 700 Mb/s, a wysyłanie 80 Mb/s. Można by się też pokusić o symetryczne łącze 1 Gb/s, a jedna z działających w Polsce firm w bardzo ograniczonej lokalizacji oferuje nawet 10 Gb/s po światłowodzie. Radiowe przyłącze od tego samego operatora w granicach 11-23 Mb/s pobierania i 7-8 Mb/s wysyłania z sympatycznym pingiem 6-14 ms. LTE Play zależnie od pory 12-47 Mb/s pobierania oraz 1-9 Mb/s wysyłania z pingiem 27-32 ms. Na szarym końcu (nawet z gorszymi transferami niż LTE), tradycyjny ADSL na miedzianym kablu z Multimedia Polska, ale przy infrastrukturze przyłącza Orange. 10-12 Mb/s pobierania i 2 Mb/s wysyłania z pingiem 16-17 ms. Przynajmniej ostatni parametr wygrywa z LTE.



Internet LTE z zasięgiem 3 na 5 kresek - wyniki różnią się w zależności od pory i obciażenia nadajnika / foto. Instalki.pl

Wyniki ADSL na zwykłych miedzianych kablach / foto. Instalki.pl



Na koniec zerknijmy jeszcze na raport Speedtest pl za 2020 rok i średnie parametry łącz (pobieranie, wysyłanie, ping): ogólnie różne stacjonarne - 79 Mb/s, 32 Mb/s, 21 ms; FTTH - 160 Mb/s, 91 Mb/s, 12 ms; mobilne - 26 Mb/s, 8 Mb/s, 37 ms. Niestety nie ma osobnych informacji na temat radiowego czy satelitarnego dostępu do Internetu, ale ich wyniki powinny zawierać się w zbiorczym punkcie stacjonarnych podłączeń do sieci.



Niezłe osiągi Starlink jak na bezprzewodowe łącze



Starlink ma zapewniać 100 Mb/s pobierania i pingi w okolicy 20-40 ms. Realnie jest nawet lepiej. Na kanale Linus Tech Tips autor zmierzył 139 Mb/s pobierania, 23 Mb/s wysyłania i ping 27 ms. Ponad 100 Mb/s to niezły wynik, ale pingi w usługach stacjonarnych są zauważalnie lepsze. O ile Starlink zdecydowanie wygrywa z komórkowym internetem, tak średnia dla stacjonarnych rozwiązań przemawia za jego konkurentami. Tylko, że jeśli mamy do nich dostęp, to wtedy najczęściej właśnie ich używamy, a Starlink jest bardziej przeciwwagą dla LTE czy obszarów o niemalże zerowej szansie na dostęp do Internetu.



Starlink jak na sieć operującą z orbity wypada naprawdę świetnie / foto. Linus Tech Tips @ YouTube



Podczas rozgrywki w Countrer-Strike: Global Offensive było całkiem w porządku mimo niespecjalnych umiejętności Linusa. Oczywiście lag był większy niż podczas wykorzystania światłowodu. O ile dobrze pamiętam, Linus w swojej firmie dysponuje kosmicznie szybkim przyłączem 10 Gb/s. Miał nawet problem, żeby jakiś serwer speedtest pokazał pełne możliwości jego przyłącza, nie znalazł dostatecznie mocnego. Co o rozgrywce na Starlinku powiedział sam Linus? "Ogólnie jestem pod wielkim wrażeniem. Tak, jest większe opóźnienie niż przy naziemnym połączeniu, ale to jest możliwe." Tak jak wychodzi z porównania, Starlink wypada lepiej z pingami niż LTE, choć oczywiście przegrywa z kablowymi dostawcami czy nawet dobrym radiowym łączem, ale i tak pozwala na rozgrywkę online.



Zobacz również: Internet satelitarny Starlink rozpędzi się do 10 Gbps? Tak obiecuje Elon Musk



Źródło i foto: Linus Tech Tips @ YouTube / własne /

Mimo startu jeszcze nawet w niepełnej formie, sieć Starlink znalazła już pokaźną liczbę użytkowników. Okazuje się, że dostęp można zamawiać już nawet w Polsce, choć na dostęp do usługi w kraju nad Wisłą jeszcze poczekamy.będzie wprowadzony według oficjalnych zapewnień w okresie od połowy do końca 2021 roku. Nie jest tanio, ale czy da się grać?wynoszą 99 dolarów miesięcznego abonamentu (około 365 złotych) i 499 dolarów za zestaw instalacyjny (ponad 1840 złotych). Jeśli zamawiamy w swoistej przedsprzedaży Starlink w Polsce, musimy liczyć się z opłatą za sprzęt w wysokości 2269 złotych i dodatkowo 276 złotych za przesyłkę, a miesięczny abonament ma wynosić 449 złotych. Do tego kolejne 449 złotych w formie kaucji.Nawet jeśli ktoś ma łącze światłowodowe u droższego usługodawcy za grubo ponad 100 złotych czy nawet i powyżej 200 złotych (ogólnopolskie sieci najczęściej mają znacznie niższe ceny), to Starlink i tak nie jest porównywalny czy tym bardziej tańszy, a przy tym zapewne wolniejszy. Jeśli jednak macie tylko stare miedziane przewody, kiepskie LTE czy jeszcze gorsze możliwości niż wymienione, to sieć Elona Muska może być bardzo drogim, ale jednak wybawieniem.