Składane smartfony wyprą tradycyjne? Porozmawiajmy o przeszłości i przyszłości telefonów [opinia]

Samsung wyposażył Galaxy Z Folda2 5G w pomocniczy ekran, który jest duuużo większy niż we Flipie. Da się go normalnie używać, choć miniaturowa klawiatura wymaga przyzwyczajenia. Do szybkiego odpisania lub sprawdzenia trasy w jakdojade.pl zupełnie wystarczy.

Pośrodku widoczne jest zgięcie. Zwróćcie uwagę na klawiaturę - wymaga przyzwyczajenia, jednak w przypadku tak szerokiego ekranu to mus.

Mocno odczuwałem też wagę, która wynosi prawie 1/3 kilograma (!) i jest niemal połowe cięższy od Flipa. Zdecydowanie wdawało mi się to we znaki i mimo niewielkiej szerokości ciężko mi określić go jako poręczny. Obie połówki połączone są podobnym zawiasem co w poprzednio omawianym modelu, jednak szczotki chroniące wrażliwe mechanizmy są już rozmieszczone nieco inaczej. Tutaj też mamy do czynienia ze szparą.Magia dzieje się jednak po otwaciu Folda. Oczom ukazuje nam się ogromny (jak na smartfon) ekran główny o rozpiętości prawie 8 cali. W ten sposób telefon przekształcamy w tablet. Użytkuje się go fantastycznie - tak duża powierzchnia daje ogromne pole do popisu.Na głównym ekranie Samsunga Galaxy Z Folda2 5G mieści się zdecydowanie więcej treści. Planowanie trasy przy użyciu Google Maps to po prostu bajka. Czytanie artykułów jest bardzo wygodne ze względu na zwiększoną szerokość ekranu. Nie dość, że widzimy więcej tekstu, to jeszcze rzadziej trzeba przeskakiwać wzrokiem między liniami.Nie odczujemy jednak większych benefitów przy oglądaniu filmów ze względu na wielkie pasy startowe u góry i udołu - panel ma kształt zbliżony do kwadratu. Podobnie sprawa wygląda przy przeglądaniu zdjęć - no chyba, że je powiększycie.U Samsunga Galaxy Z Fold2 5G także można zauważyć lekką zmarszczkę pośrodku wyświetlacza. Jest ona widoczna pod kątem, jednak muszę powiedzieć, że dużo mniej odczuwałem ją we Flipie. Trafiałem na nią tylko i wyłącznie przy przewijaniu treści w poziomie - a to zdarza się względnie rzadko.Oprogramowanie One UI 3.0 jest oczywiście dostosowane do konstrukcji telefonu. Jeśli otworzymy aplikację na ekranie pomocniczym, to po rozłożniu smartfona wyświetli się ona na pełnej szerokości głównego ekranu. Mówię Wam - robi to robotę! Jest jednak haczyk - należy odblokować odpowiednią opcję w ustawieniach. W innym wypadku po zmianie kształtu telefonu po prostu otworzy nam się pulpit.O ile system jest dostosowany do składanej konstrukcji Samsunga Galaxy Z Folda2 5G, to same aplikacje niekoniecznie. Oczywiście Android bardzo dobrze skaluje interfejsy więc na obu ekranach wyglądają dobrze. Problem leży gdzieś indziej - nie wszystkie programy potrafią przełączać się poprawnie przy składaniu i rozdokładaniu Folda. Część z nich wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli składaki się spopularyzują, to z czasem sytuacja się poprawi.Cena: niecałe 8000 złotych, choć zdarzają się promocje.