PlayStation 5 dostępne w MediaMarkt i Neonet, ale trzeba się spieszyć

Coś dla miłośników konsol.

PlayStation 5 w MediaMarkt

Minęły już ponad dwa miesiące od rynkowego debiutu PlayStation 5 , a sprzętu nadal nie widać w sklepach. Zdarza się, że pewne partie trafiają do lokalnych dystrybutorów, ale urządzenia znikają natychmiast. Osoby zainteresowane zakupem PS5 w oficjalnej cenie mają kolejną szansę na upolowanie konsoli - ruszyła bowiem kolejna przedsprzedaż w sklepie internetowym Media Markt.Na stronach popularnego elektromarketu pojawiał się zestaw. Całość. Na karcie produktu widnieje opis, że towar jest z eskpozycji. To dość zaskakujące skoro jeszcze do niedawna sklepy były nieczynne z powodu obostrzeń.