Czy wiecie, że jedyny europejski producent RAM i SSD ma 30 lat i jest z Polski?

Ważny kamień milowy w historii firmy - pierwsza pamięć GOODRAM PRO / foto. GOODRAM Zapewne już domyśleliście się, że chodzi o GOODRAM, a właściwie firmę Wilk Elektronik SA. Na początku Wilk Elektronik był tylko dostawcą pamięci komputerowych, ale po pewnym czasie na tyle dużym, że pod koniec lat ’90 miał ponad 60 proc. rynku w Polsce i wyszedł mocno na prowadzenie. 20 lat temu w 2001, firma nawiązała współpracę z zajmującym się DRAM koncernem Qimonda, co w 2003 roku przyczyniło się do otwarcia własnej fabryki. Wtedy zaczęły powstawać pierwsze kości GOODRAM sprzedawane w Polsce, a niedługo później też zagranicą.

Chyba najważniejszą kwestią związaną z Wilk Elektronik SA i GOODRAM jest produkcja lokalna. Większość sprzętu jest składana czy od w pełni już od podstaw produkowana w Azji. Z GOODRAM jest inaczej, a przynajmniej z częścią asortymentu. Wszystkie moduły RAM powstają w fabryce usytuowanej w Łaziskach, także część SSD (niektóre partie dysków są zlecane podwykonawcom). To nie tylko unikalna sytuacja w Polsce, ale i całej Europie. Jak powiedział założyciel i prezes firmy Wiesław Wilk - "Zmodernizowaliśmy linię SMT, dzięki czemu zwiększyliśmy moce produkcyjne i dysponujemy jedną z najlepszych linii do montażu powierzchniowego w Europie."Źródło i foto: GOODRAM

Chwalimy się głównie deweloperami gier na czele z CD Projekt RED (mimo pewnych), a przecież mamy też kilka firm działających w sprzęcie, których wyroby dostępne są w Europie, a nawet poza jej granicami i nieźle sobie radzą. W tym roku jedna z nich obchodzi swoje 30-lecie, a może pochwalić się byciem jedynym europejskim producentem RAM - wytwarza moduły na miejscu, a nie w Azji.Od zwyczajnych modeli z zielonymi PCB do GOODRAM PRO z radiatorami i gamingowo-overclockerskimi zapędami. Kolejną ważną współpracą było partnerstwo z Toshiba Electronics Europe (obecnie po podziale firmy, zmianie właścicieli i rebrandingu - Koxia), co wiązało się z rozszerzeniem oferty o karty pamięci, nośniki flash USB czy w końcu nieco później SSD. W międzyczasie mogliście zauważyć też markę GOODDRIVE, która jednak została porzucona, aby wszystkie produkty wypuszczać pod nazwą GOODRAM. Mamy też markę IRDM, ale to linia, w której od razu widać także oznaczenia GOODRAM.