Masz płytę z B460 lub H410? Jednak nie wsadzisz Intel Core 11 gen

Intel kończy z kompatybilnością niektórych linii chipsetów poprzedniej generacji





Na dole pod "Uwaga" widać potwierdzenie braku kompatybilności B460 i H410 / foto. Intel - Instalki.pl Nie trzeba było kupować topowych modeli, aby cieszyć się nowszymi procesorami bez wymiany płyty. Niestety 11 generacja desktopowa Intel Rocket Lake-S kończy z tym tradycyjnym modelem stosowanym od wielu lat. O ile wcześniej nie mieliśmy wątpliwości w kwestii kompatybilności płyt głównych opartych o topowe chipsety Z490, tak niższych nikt oficjalnie nie potwierdził, ale zgodność wydawała się obowiązującą od dawna oczywistością.

Overlocking RAM i XMP w końcu w średnim segmencie





Źródło i foto: Intel

Na pewną osłodę można przytoczyć zmiany, które mają pojawić się w następcach wspominanego chipu. B560 jako pierwszy układ z niższej półki niż sam top, będzie umożliwiał podkręcanie pamięci RAM. Do tej pory płyty na układach z linii B nie miały takiej możliwości. Dzięki tej kwestii będzie można chociażby aktywować wysokowydajne profile RAM XMP z predefiniowanymi nastawami wyższymi niż oficjalne obsługiwane przez chipsety bez OC.Źródło i foto: Intel / videocardz / Foto tytułowe: Instalki.pl

Do tej pory nie mieliśmy problemu, żeby obsługiwać w zasadzie wszystkie procesory kolejnej generacji na płytach głównej poprzedniej w ramach tej samej podstawki (nie licząc kwestii socketów "1151v2", ale to w zasadzie bardziej złożony problem i cztery, a nie dwie generacje "obok siebie"). Mając płytę LGA 1151 z chipsetem B360 mogliśmy po wstępnym kupnie np. i5-8400 później wrzucić nawet i9-9900K czy na modelu z H110 przenieść się z i5-6500 na i5-7500 i tak dalej. Wystarczyło poczekać na aktualizację BIOS od producenta płyty.Jednak będzie inaczej. Na oficjalnych stronach pomocy Intela można przeczytać, że tylko starsze płyty główne z układami Z490 i H470 będą wspierać procesory Intel Core 11 gen. W przypadku konstrukcji z B460 i H410 nie będzie takiej możliwości. Najnowsza rodzina, ale mając średniopółkową płytę z B460, niestety nie wymienicie procesora. No chyba, że pójdzie za tym zmiana kolejnego elementu, co niestety dodatkowo zwiększy koszty.